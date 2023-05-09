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Equipo de la Liga BBVA Expansión MX contrata entrenador de la Kings League

El famoso torneo organizado por Gerard Piqué, rompió las fronteras y un equipo de la Liga BBVA Expansión MX contrato un exentrenador de la Kings League

Nacho Castro nuevo entrenador en la Liga de Expansión Mineros Zacatecas
|Kings League

Escrito por: Omar Moro

Los Mineros de Zacatecas dieron un golpe sobre la mesa. El equipo de la Liga BBVA Expansión MX anunció a su nuevo entrenador para el Apertura 2023, y se trata de un exdirector técnico de la Kings League, el famoso torneo que creo el exfutbolista Gerard Piqué en conjunto de Ibai Llanos, famoso streamer.

Este es el primer estratega que sale del famoso certamen de Fut7, aunque cabe mencionar no será su primera incursión en el balompié profesional, pues anteriormente ha dirigido equipos como: Peralada, Girona B, UA Horta, San Fernando y el Andorra, todos conjuntos españoles de ligas inferiores.

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Nacho Castro es nuevo entrenador de los Mineros de Zacatecas

A través de sus redes sociales, los Mineros de Zacates anunciaron a su nuevo entrenador, Nacho Castro: "Bienvenido a Zacatecas, casa de los Mineros. Compartimos contigo nuestros valores, metodología e idea de juego", dijeron.

Además, en el mismo comunicado que compartieron dieron a conocer su trayectoria, tanto como futbolista, como entrenador. Y finalmente, Luis Carlos Gil de Muñoz Coto, Director Deportivo del Club, explicó el arribo del español de 51 años.

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“Después de un largo proceso de scouting y entrevistas para la elección de nuestro nuevo técnico a través de distintos mercados como lo es el nacional y algunos de carácter internacional hemos llegado a la figura de Nacho Castro como un entrenador que nos da la capacidad de continuar el legado que se ha construido como Club Y no deje de ser lo que somos en términos de estrictos de identidad, modelo de juego y variables sobre el camino metodológico que se pretende”, dijo.

Asimismo, el conjunto de Zacatecas aseguró que su nuevo DT estará en la ciudad en un par de semanas para ser presentado ante la afición y los medios de comunicación, y así iniciar la pretemporada para el siguiente torneo, el Apertura 2023.

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Mineros de Zacatecas (Pertenece a Liga Expansión MX)

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