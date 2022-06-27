Nadie Como Tú: Melanie Serrano, jugadora del Barcelona

Renata Ibarrarán tiene una emotiva plática con Melanie del Pilar Serrano Pérez, deportivamente conocida como Melanie. Una futbolista internacional española que juega como lateral izquierda o interior en el Barcelona de la Primera División de España. Actualmente es la jugadora que más partidos oficiales ha disputado con la camiseta azulgrana en 18 temporadas que lleva en el club culé.

El 13 de Mayo de este año anunció su retiro del futbol, jugando en la final de la Champions League Femenina de la UEFA 2021-22 ante el Olympique de Lyon el 18 de Mayo.

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Ha sido 15 veces internacional absoluta por España. Debutó con la selección femenina absoluta de España el 29 de octubre de 2009 contra Austria, en partido clasificatorio para el Mundial Femenino de 2015. Formó parte del combinado español que participó en esta cita mundialista, aunque sin llegar a disputar ningún partido.

En la plática, Melanie Sierra nos cuenta sobre su faceta de mamá donde ha vivido cosas que le han dejado mucha satisfacción.

