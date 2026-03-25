Nadie creía en él porque era desconocido y ahora es una joya del Clausura 2026

Santos Laguna sorprendió a todos cuando a principios de año contrató a un futbolista nacido en Noruega, pero con raíces mexicanas, un desconocido que nadie creía en él, pero buen prospecto a futuro, pues cuando lo fichó aún tenía 19 años. No obstante, es la joya del Clausura 2026 al sumar 5 goles en 9 partidos disputados.

Magnus López es el delantero que la rompe en su primer torneo en el futbol mexicano y es que desde su llegada, el club lagunero informó que se integraría a la Sub-19, categoría en la que ha cumplido con creces, ya que tiene un buen registro de goles con tan solo 3 titularidades, de acuerdo con los datos de la página Sentimiento Guerrero. Conoce al hijo de un ídolo que destacó en categorías menores y ahora busca devolverle la gloria a Santos.

Magnus López suma 5 goles en 9 partidos jugados con la Sub-19 de Santos.|Planeta Pasión

El partido en el que llamó la atención López fue cuando le marcó un doblete a Chivas, equipo en el que pudo haber llegado, ya que en los últimos años el conjunto rojiblanco ha fichado jugadores con doble nacionalidad y Magnus era un buen prospecto para el proyecto del Rebaño, pero fue Santos el que le comió el mandado.

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Él es Magnus López, delantero que la rompe en el Clausura 2026

El futbolista de ahora 20 años llegó a Santos Laguna previo al arranque del Clausura 2026, luego de destacar en la Tercera División de Noruega con el Nordstrand IF, donde marcó 16 goles en 22 partidos disputados durante la Temporada 2025.

Incluso, el delantero es llamado el nuevo Erling Haaland, ya que superó un récord goleador del jugador del Manchester City. Durante 6 años, Magnus anotó 78 tantos, mientras que el seleccionado noruego 60, aunque él en un menor tiempo.

López mide 1.93 m y es hijo de una madre noruega y un padre mexicano, por lo que podría representar a la Selección Nacional en un futuro, si es que se decanta por vestir la playera tricolor y siga destacando como lo ha hecho hasta ahora, en busca de una oportunidad en el primer equipo de Santos Laguna.