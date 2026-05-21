Es sudamericano y llegaría a la Liga BBVA MX después de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026

Nahitan Nández se perfila para ser una de las nuevas figuras destacadas de la Liga BBVA MX para el Apertura 2026. El futbolista uruguayo se encuentra asentado en Arabia Saudita desde hace dos años, pero tanto él como su representación no ven con malos ojos un cambio de aires tras la Copa Mundial de la FIFA. A pesar de que cuenta con varios ofrecimientos, México luce como el destino más atractivo.

El charrúa de 30 años se perfila para ser uno de los jugadores titulares de Uruguay durante la Copa del Mundo y está abierto a cambiar de equipo luego de haber jugado dos temporadas con el Al Qadisiya, mismo club donde juega el mexicano Julián Quiñones. Según la información que pudo compartir su agente, Pablo Bentancur, un equipo importante de la Liga BBVA MX ya habría ofertado por él.

México puede ser el próximo destino de Nahitan Nández

El representante del lateral derecho adelantó que Nández es pretendido por un equipo de la Liga BBVA MX: “Él tiene un solo año de contrato, yo ya recibí una oferta muy importante de México, que no sabía que podían pagar tanto”, expresó Bentancur en una charla con Carve Deportiva. Si bien el nombre de este presunto club no fue revelado, diversos reportes apuntan a que se trataría de Rayados de Monterrey.

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Con Matías Almeyda a la cabeza, el cuerpo técnico del cuadro regiomontano cree que Nahitan Nández podría ser una pieza clave en el nuevo proyecto, principalmente, por su perfil de líder y lo que puede ofrecer dentro del campo de juego. Sin embargo, el Club América también podría aparecer en la ecuación, ya que los azulcremas también se habrían interesado en el futbolista uruguayo.

Nahitan Nández tiene varios pretendientes

Además de la oferta de México, el agente de Nández comentó que la directiva del Al Qadisiya le envió un nuevo contrato para renovar su vínculo con la institución de Medio Oriente. Según Transfermarkt, el futbolista de la Selección de Uruguay cuenta con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027 y desde Arabia Saudita ya planean sellar su continuidad por un tiempo más.

Por otra parte, Bentancur señaló que también recibió el ofrecimiento de dos clubes de Italia, aunque tampoco dio nombres. Boca Juniors, exequipo del defensor, también surge como posibilidad, pero no han iniciado gestiones para elaborar su regreso. En estos momentos de su carrera, Nández priorizaría su estabilidad económica sobre lo deportivo, por lo que llegar a la Liga BBVA MX luce como un desafío atractivo para afrontar tras el Mundial.

El valor de mercado de Nahitan Nández

Cualquier equipo que desee contar con la ficha del futbolista uruguayo deberá negociar con Al Qadisiya para ejercer su salida. De acuerdo a Transfermarkt, Nahitan Nández tiene un valor de mercado de 4,5 millones de euros en la actualidad, cifra que puede ser utilizada como partida para comenzar con las negociaciones.

Cabe destacar que el charrúa viene de tener una gran temporada en Arabia Saudita, jugando un total de 35 partidos con el combinado árabe. Nández dejó un saldo de 8 goles y 8 asistencias, siendo uno de los jugadores más destacados de su equipo. Sin embargo, ahora deberá definir su futuro donde tendrá varias opciones para elegir.

