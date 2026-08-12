Nahuel Guzmán recibió una buena noticia tras su expulsión en Tigres

Nahuel Guzmán fue expulsado en el juego entre Tigres UANL y Vancouver Whitecaps por la tercera jornada de la Fase Uno de la Leagues Cup. El portero felino empujó al árbitro Iván Barton, quien no dudó a la hora de mostrarle la tarjeta roja. En este contexto, se espera que el jugador argentino reciba una sanción que podría ir más allá de solamente un partido de suspensión.

Dependiendo del nivel de agresión que haya recibido el juez principal, ya que él es el encargado de escribir el acta sobre lo sucedido, el ‘Patón’ Guzmán podría recibir como mínimo cuatro partidos de suspensión. Mientras que, en el peor de los casos, podría alcanzar los 15 cotejos sin ver minutos dentro del terreno de juego. Sin embargo, hay una buena noticia en medio de todo este conflicto.

La buena noticia para Nahuel Guzmán y Tigres

El Código Disciplinario de FIFA es el cual se rige en la Leagues Cup. Por este motivo, la sanción que reciba el portero de Tigres solamente deberá cumplirse en dicho torneo. Esto quiere decir que la suspensión de partidos no se trasladará hacia la Liga BBVA MX ni tampoco se combinaría con el castigo que Nahuel Guzmán tiene pendiente en la Concacaf Champions Cup.

Nahuel Guzmán|Crédito: Tigres UANL

De acuerdo al reglamento de la Leagues Cup, si Tigres clasifica a Cuartos de Final, Guzmán cumplirá el primer partido de suspensión en esa instancia. En caso de que el equipo de Elizondo sea eliminado en Fase Uno, el castigo pendiente se trasladará a la siguiente edición de la Leagues Cup. Cabe destacar que si el guardameta cambia de club, la suspensión seguirá vigente para su próximo partido en el torneo.

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De esta manera, el ‘Patón’ podrá disputar libremente los partidos del cuadro universitario en la Liga BBVA MX, por lo que Tigres disfrutará de su portero titular a pesar de la sanción que reciba por parte del Comité Disciplinario de la Leagues Cup.

Las tres posibles sanciones que puede recibir Nahuel Guzmán

Según el Código Disciplinario de FIFA, el portero de Tigres podría enfrentar una de estas tres posibles sanciones:

