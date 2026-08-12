No está eliminado: qué resultados necesita Tigres para avanzar a cuartos de la Leagues Cup

El panorama de Tigres en la Leagues Cup es realmente curioso. El cuadro universitario ya jugó los tres partidos correspondientes a la Fase Uno, pero no ganó ninguno de ellos en los 90 minutos. A pesar de esta situación, lograron ganar todos los encuentros mediante la tanda de penales, asegurando un total de 6 puntos en la tabla de la Liga BBVA MX. Por este motivo, aún tienen posibilidades de avanzar a Cuartos de Final.

En estos momentos, el equipo de la UANL se encuentra posicionado en el quinto lugar, fuera de los puestos de clasificación a la siguiente ronda. No obstante, si se dan una serie de resultados podrían escalar en la tabla de la Liga BBVA MX y avanzar hacia los Cuartos de Final. ¿Qué resultados necesita Tigres para soñar con la siguiente ronda de la Leagues Cup?

Qué resultados necesita Tigres para avanzar a Cuartos de Final

El escenario más accesible para Tigres necesita que Toluca no le gane a FC Dallas y que Rayados de Monterrey tampoco derrote a Nashville SC durante los 90 minutos.

Además, debe cumplirse al menos uno de los siguientes resultados:



León pierde por tres o más goles ante Inter Miami.

Cruz Azul cae por tres o más tantos frente a Chicago Fire.

América pierde por cinco o más goles contra Austin FC.

Cualquiera de esas goleadas permitiría que Tigres supere a uno de los equipos que actualmente se encuentra por encima y se coloque dentro de los primeros cuatro lugares de la clasificación de la Liga BBVA MX.

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Por qué Tigres necesita una goleada de la MLS

América comenzó la última jornada con diferencia de goles de +4, mientras que Cruz Azul y León registraban +2. Tigres terminó con diferencia de cero.

Una derrota de León o Cruz Azul por dos tantos no alcanzaría. Tampoco sería suficiente que América cayera por cuatro goles. En esos casos quedarían igualados en diferencia, pero los tres clubes superarían a Tigres por contar con más triunfos en tiempo regular, el siguiente criterio de desempate.

Qué necesita Tigres para avanzar en la Leagues Cup|Crédito: @TigresOficial / X

FC Juárez también terminó con seis puntos y diferencia de cero tras perder 3-0 contra Real Salt Lake. Sin embargo, los Bravos permanecerán por encima de los Felinos debido a que consiguieron dos victorias dentro de los 90 minutos.

Toluca y Rayados también pueden eliminar a Tigres

Toluca y Monterrey comenzarán su último encuentro con tres unidades. Si alguno gana en tiempo regular, llegará a seis puntos y tendrá una diferencia de goles superior a la de Tigres.

En caso de que uno de ellos consiga la victoria, los Felinos necesitarán que dos entre América, Cruz Azul y León pierdan por los márgenes mencionados. Si ganan tanto Toluca como Rayados, los tres líderes deberán sufrir esas goleadas.

El panorama comenzará a aclararse este miércoles 12 de agosto con Inter Miami vs León, Monterrey vs Nashville y Toluca vs FC Dallas. La suerte de Tigres podría terminar de definirse el jueves 13, cuando América enfrente a Austin FC y Cruz Azul se mida contra Chicago Fire.