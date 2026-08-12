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No está eliminado: qué resultados necesita Tigres para avanzar a cuartos de la Leagues Cup

Los Felinos no ganaron ningún partido en los noventa minutos, pero aún así pueden clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup

Cuándo vuelve a jugar Tigres UANL en el Apertura 2026 tras la Leagues Cup

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

El panorama de Tigres en la Leagues Cup es realmente curioso. El cuadro universitario ya jugó los tres partidos correspondientes a la Fase Uno, pero no ganó ninguno de ellos en los 90 minutos. A pesar de esta situación, lograron ganar todos los encuentros mediante la tanda de penales, asegurando un total de 6 puntos en la tabla de la Liga BBVA MX. Por este motivo, aún tienen posibilidades de avanzar a Cuartos de Final.

En estos momentos, el equipo de la UANL se encuentra posicionado en el quinto lugar, fuera de los puestos de clasificación a la siguiente ronda. No obstante, si se dan una serie de resultados podrían escalar en la tabla de la Liga BBVA MX y avanzar hacia los Cuartos de Final. ¿Qué resultados necesita Tigres para soñar con la siguiente ronda de la Leagues Cup?

Qué resultados necesita Tigres para avanzar a Cuartos de Final

El escenario más accesible para Tigres necesita que Toluca no le gane a FC Dallas y que Rayados de Monterrey tampoco derrote a Nashville SC durante los 90 minutos.

Tigres Leagues Cup 2026

Además, debe cumplirse al menos uno de los siguientes resultados:

  • León pierde por tres o más goles ante Inter Miami.
  • Cruz Azul cae por tres o más tantos frente a Chicago Fire.
  • América pierde por cinco o más goles contra Austin FC.

Cualquiera de esas goleadas permitiría que Tigres supere a uno de los equipos que actualmente se encuentra por encima y se coloque dentro de los primeros cuatro lugares de la clasificación de la Liga BBVA MX.

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Por qué Tigres necesita una goleada de la MLS

América comenzó la última jornada con diferencia de goles de +4, mientras que Cruz Azul y León registraban +2. Tigres terminó con diferencia de cero.

Una derrota de León o Cruz Azul por dos tantos no alcanzaría. Tampoco sería suficiente que América cayera por cuatro goles. En esos casos quedarían igualados en diferencia, pero los tres clubes superarían a Tigres por contar con más triunfos en tiempo regular, el siguiente criterio de desempate.

Qué necesita Tigres para avanzar en la Leagues Cup
Qué necesita Tigres para avanzar en la Leagues Cup|Crédito: @TigresOficial / X

FC Juárez también terminó con seis puntos y diferencia de cero tras perder 3-0 contra Real Salt Lake. Sin embargo, los Bravos permanecerán por encima de los Felinos debido a que consiguieron dos victorias dentro de los 90 minutos.

Toluca y Rayados también pueden eliminar a Tigres

Toluca y Monterrey comenzarán su último encuentro con tres unidades. Si alguno gana en tiempo regular, llegará a seis puntos y tendrá una diferencia de goles superior a la de Tigres.

En caso de que uno de ellos consiga la victoria, los Felinos necesitarán que dos entre América, Cruz Azul y León pierdan por los márgenes mencionados. Si ganan tanto Toluca como Rayados, los tres líderes deberán sufrir esas goleadas.

El panorama comenzará a aclararse este miércoles 12 de agosto con Inter Miami vs León, Monterrey vs Nashville y Toluca vs FC Dallas. La suerte de Tigres podría terminar de definirse el jueves 13, cuando América enfrente a Austin FC y Cruz Azul se mida contra Chicago Fire.

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