¡Nahuel lo vuelve a hacer! Atajada que salva a Tigres vs Cruz Azul | Liga MX Apertura 2025

En el duelo de Tigres vs Cruz Azul por la Jornada 12 del Apertura 2025, Nahuel Guzmán se convirtió nuevamente en figura al evitar el primer gol de La Máquina con una atajadas espectacular. ¡El arquero argentino sigue siendo garantía bajo los tres palos!

Tigres de la UANL
Cruz Azul
