Napoli se convierte en el equipo más goleador de la Champions League 2022/2023

El conjunto del Napoli se convirtió en el equipo que más goles ha marcado en el lo que va de la temporada de la UEFA Champions League 2022/2023. Desde la Fase de Grupos hasta el partido de de vuelta de Octavos de Final han logrado marcar 24 goles, superando el poderio ofensivo del Manchester City y del Benfica.

Los dirigidos por Luciano Spalletti ha logrado marcar un total de 25 goles, superando los 23 que registra el Benfica y 22 que tiene el Manchester City. Con su pasa de los tres equipos a los Cuartos de Final, se podrá mover la tabla de goleo y que algún equipo registre más goles.

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Goles marcados por el Napoli

Desde la Fase de Grupos, el conjunto italiano demostró que sería un equipo a seguir. En su primer partido y ante todo pronosticó terminó goleando 4-1 al Liverpool. Para la segunda jornada disputada el 14 de septiembre, continuaron con su buena racha y lograron golear 3-0 a los Rangers. Pero en el partido que dejaron una lluvia de goles fue el 4 de octubre cuando golearon al Ajax 6-1 en el Johan Cruijff Arena.

Para los partidos de vuelta de la fase de grupos, se esperaba que el Napoli se mantuviera con su racha goleadora y no decepcionó. El miércoles 12 de octubre recibieron al Ajax y el marcador quedó 4-1 a favor de los italianos. 14 días después, recibió a los Rangers y le ganó 3-0. Por último, el conjunto del Liverpool terminó con su racha al vencerlos 2-0 en Anfield.

En los Octavos de Final el Napoli se enfrentó al Frankfurt y siguió con su paso goleador. En el partido de ida ganó 2-0 y en el de vuelta terminó de conseguir su pase a Cuartos de Final 3-0.

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