Napoli se convierte en el equipo más goleador de la Champions League 2022/2023
El conjunto del Napoli es el equipo que más goles ha marcado en esta edición de la UEFA Champions League y supera el poderío ofensivo del Manchester City
El conjunto del Napoli se convirtió en el equipo que más goles ha marcado en el lo que va de la temporada de la UEFA Champions League 2022/2023. Desde la Fase de Grupos hasta el partido de de vuelta de Octavos de Final han logrado marcar 24 goles, superando el poderio ofensivo del Manchester City y del Benfica.
Los dirigidos por Luciano Spalletti ha logrado marcar un total de 25 goles, superando los 23 que registra el Benfica y 22 que tiene el Manchester City. Con su pasa de los tres equipos a los Cuartos de Final, se podrá mover la tabla de goleo y que algún equipo registre más goles.
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Goles marcados por el Napoli
Desde la Fase de Grupos, el conjunto italiano demostró que sería un equipo a seguir. En su primer partido y ante todo pronosticó terminó goleando 4-1 al Liverpool. Para la segunda jornada disputada el 14 de septiembre, continuaron con su buena racha y lograron golear 3-0 a los Rangers. Pero en el partido que dejaron una lluvia de goles fue el 4 de octubre cuando golearon al Ajax 6-1 en el Johan Cruijff Arena.
Para los partidos de vuelta de la fase de grupos, se esperaba que el Napoli se mantuviera con su racha goleadora y no decepcionó. El miércoles 12 de octubre recibieron al Ajax y el marcador quedó 4-1 a favor de los italianos. 14 días después, recibió a los Rangers y le ganó 3-0. Por último, el conjunto del Liverpool terminó con su racha al vencerlos 2-0 en Anfield.
En los Octavos de Final el Napoli se enfrentó al Frankfurt y siguió con su paso goleador. En el partido de ida ganó 2-0 y en el de vuelta terminó de conseguir su pase a Cuartos de Final 3-0.
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