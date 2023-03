Ya tenemos cuatro equipos clasificados para la fase de Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Aún faltan ocho equipos más por disputar sus partidos de vuelta de los Octavos de Final para que se puedan definir los últimos cuatro clasificados.

Los primeros cuatro clasificados se dieron con los resultados de los siguientes enfrentamientos: Benfica vs Brujas, Chelsea vs Borussia Dortmund, Bayern Múnich vs PSG y Tottenham vs AC Milan.

Los primeros dos equipos que consiguieron su boleto fueron Chelsea y Benfica. En el caso del conjunto inglés, logró remontar al Dortmund en el partido de vuelta y sellar su pase. El marcador global quedó Chelsea 2-1 Dortmund. En el caso de Benfica terminó goleando a Brujas para cerrar su pase, el marcador global quedó 7 a 1.

Este martes 8 de marzo, dos equipos consiguieron su pase para la siguiente ronda de los Cuartos de Final. El conjunto de Bayern Múnich logró conseguir su boleto ante el PSG. El marcador global quedó Bayern 3-0 PSG. Además, el conjunto de Milan logró clasificar después de varios años de ausencia. El conjunto italiano clasificó por la mínima al quedar el marcador global Milan 1-0 Tottenham.

Partidos que faltan por jugar de Octavos de Final de la Champions League

La próxima semana de se definen los otros cuatro equipos clasificados a Cuartos de Final de la Champions League. Los partidos que se disputarán son: el martes 14 de marzo Manchester City vs RB Leipzig y FC Porto vs Inter Milan. El miércoles 15 de marzo se enfrentan Real Madrid vs Liverpool y Napoli vs Eintracht Frankfurt.

