Clasificados a Cuartos de Final de la Champions League

Ya tenemos los ocho equipos clasificados para la fase de Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Los clasificados se dieron con los resultados de los siguientes enfrentamientos: Benfica vs Brujas, Chelsea vs Borussia Dortmund, Bayern Múnich vs PSG, Tottenham vs AC Milan, Manchester City vs RB Leipzig, FC Porto vs Inter Milan, Real Madrid vs Liverpool y Napoli vs Eintracht Frankfurt.

Los primeros dos equipos que consiguieron su boleto fueron Chelsea y Benfica. En el caso del conjunto inglés, logró remontar al Dortmund en el partido de vuelta y sellar su pase. El marcador global quedó Chelsea 2-1 Dortmund. En el caso de Benfica terminó goleando a Brujas para cerrar su pase, el marcador global quedó 7 a 1.

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El martes 8 de marzo, dos equipos consiguieron su pase para la siguiente ronda de los Cuartos de Final. El conjunto de Bayern Múnich logró conseguir su boleto ante el PSG. El marcador global quedó Bayern 3-0 PSG. Además, el conjunto de Milan logró clasificar después de varios años de ausencia. El club italiano clasificó por la mínima al quedar el marcador global Milan 1-0 Tottenham.

El 14 de marzo, Manchester City cerró su boleto para cuartos al golear al RB Leipzig 7-0, el marcador global terminó 8-1. Los dirigidos por Pep Guardiola entran a los favoritos para llegar a la final. De igual forma, el conjunto del Inter de Milan logró clasificar al ganarle al Porto por la mínima en el marcador global.

También, el actual campeón de la Champions League, el Real Madrid consiguió su pase a Cuartos de Final por un marcador global 6-2 para defender y buscar un nuevo título para sus vitrinas. Por último, el Napoli sigue con su racha goleadora y clasificó por primera vez en su historia a la fase de Cuartos de Final, al vencer en marcador global 5-0 al Eintracht Frankfurt.

Fecha del sortero de los Cuartos de Final de Champions League

Con los ocho clasificados definidos, el sorteo de los Cuartos de Final se realizará el próximo viernes 17 de marzo en Nyon, Suiza. Los partidos de ida se disputarán el 11 y 12 de abril y los de vuelta el 16 y 17 de mayo.

El equipo que va a ser local en el encuentro, se define por la bola que salga primero en el sorteo. Además quedará definido como serán los enfrentamientos en semifinales y el equipo que será el local en la final.

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