Estados Unidos vs. el Mundo: nuevo formato del All-Star

La NBA confirmó lo que muchos fanáticos esperaban: el Juego de Estrellas 2026 se jugará bajo el formato Estados Unidos vs. Resto del Mundo, una idea que busca revivir el interés y la competitividad en el evento más espectacular del básquetbol profesional.

El anuncio lo hizo la NBA y la Asociación de Jugadores (NBPA), quienes detallaron que el evento se llevará a cabo el 15 de febrero en el Intuit Dome, casa de Los Ángeles Clippers, y será transmitido por NBC.

El comisionado Adam Silver explicó que este cambio responde al deseo de “recuperar la emoción y el orgullo nacional” justo cuando el mundo estará inmerso en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Así se jugará el nuevo formato del All-Star Game

El Juego de Estrellas de la NBA 2026 será un mini torneo de tres equipos, con partidos de 12 minutos por cuarto. Dos equipos representarán a Estados Unidos y uno al resto del mundo. Los dos mejores registros disputarán el juego de campeonato.

En cuanto a la selección de jugadores, el sistema mantendrá la votación tradicional, pero sin posiciones (frontcourt o backcourt). Los fanáticos tendrán el 50% del peso, mientras que los jugadores y los medios aportarán el resto.

La NBA cuenta actualmente con más de 120 jugadores internacionales en sus filas, y figuras como Luka Dončić (Eslovenia), Nikola Jokić (Serbia) y Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) podrían encabezar al equipo mundial.

Por su parte, las estrellas estadounidenses como LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum y Anthony Edwards serán los grandes atractivos del Team USA.

Una apuesta por devolver la emoción al espectáculo

Este nuevo formato llega después de años de intentos fallidos por darle vida al All-Star Game. Ni los capitanes (como LeBron o Giannis) ni el sistema de “puntuación objetivo” lograron devolver la intensidad que los fanáticos anhelan.

Con el éxito global del baloncesto y la presencia de figuras internacionales que han ganado los últimos siete premios MVP de la NBA, la liga espera que Estados Unidos vs. Resto del Mundo recupere el prestigio de una de sus tradiciones más emblemáticas.

El nuevo formato promete lo que todos los aficionados sueñan: orgullo nacional, competencia real y espectáculo garantizado.