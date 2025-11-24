NBA despide a Rodney Rogers, un grande del deporte fallecido a los 54 años

La NBA despidió este fin de semana a Rodney Rogers, exestrella de la liga y ganador del premio al Sexto Hombre del Año en la temporada 1999-2000. El exjugador falleció a los 54 años debido a complicaciones naturales asociadas a la lesión medular que sufrió en noviembre de 2008, cuando un accidente en motocicleta lo dejó paralizado desde los hombros hacia abajo.

El anuncio oficial sobre su muerte fue emitido por la Universidad de Wake Forest, institución que formó al atleta en sus años universitarios y que lo considera una de sus máximas figuras históricas. Tras darse a conocer la noticia, las redes sociales y diversos sectores del baloncesto estadounidense mostraron mensajes de condolencia y reconocimiento hacia Rogers.

La NBA, a través de un comunicado, destacó el impacto del exalero tanto en la competición como en su entorno personal.

“Rodney ganó el Premio al Sexto Hombre del Año jugando para los Phoenix Suns y fue un querido compañero de equipo durante sus 12 años de carrera en la NBA”, expresó la liga.

También subrayó su “resiliencia, valentía y generosidad”, cualidades que marcaron su vida dentro y fuera de las canchas.

https://x.com/NBA/status/1992301416971415925?s=20

Una carrera universitaria que marcó historia en Wake Forest

Antes de llegar a la NBA, Rodney Rogers brilló en la NCAA con la Universidad de Wake Forest, donde se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la Atlantic Coast Conference (ACC). En 1993 fue nombrado Mejor Jugador de la ACC tras promediar 21,2 puntos y 7,4 rebotes por partido, cifras que lo consolidaron como una figura dominante.

Rogers es hasta hoy el único jugador de Wake Forest (y apenas el séptimo en la historia de la ACC) en haber sido elegido tanto ACC Freshman of the Year como ACC Player of the Year, un logro que terminó por llevarlo al Salón de la Fama de los Deportes de Wake Forest.

Ese mismo año, ingresó al Draft de la NBA, donde fue seleccionado en la novena posición por los Denver Nuggets.

Doce años en la NBA y un reconocimiento que marcó su carrera

A lo largo de su trayectoria profesional, Rogers disputó 866 partidos en la NBA y registró promedios de 10,9 puntos, 4,5 rebotes y 2,0 asistencias por encuentro. Su carrera abarcó siete franquicias: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets y Philadelphia 76ers.

Su temporada más destacada llegó en el año 2000, cuando recibió el premio al Sexto Hombre del Año con los Phoenix Suns, consolidándose como una pieza clave desde el banquillo y uno de los jugadores más efectivos en su rol.

En 2008, su vida cambió por completo tras un accidente en motocicleta ocurrido en el condado de Vance, Carolina del Norte. La caída en una zanja le provocó una lesión de médula espinal que lo dejó paralizado y, con el tiempo, generó complicaciones que afectaron su salud hasta su fallecimiento.

Rodney Rogers deja un legado profundo en la NBA y en Wake Forest, donde su figura continúa siendo sinónimo de talento, esfuerzo y determinación.