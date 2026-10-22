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El equipo que puede quedar eliminado si no gana en la Jornada 14 del Apertura 2026

Hay un equipo que necesita ganar forzosamente en la Jornada 14 y una combinación de resultados para no quedar eliminado del Apertura 2026

Chivas Necaxa

Escrito por: Iván Vilchis

Se va a disputar la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y hay un equipo que llega obligado a llevarse la victoria pues en caso de perder o empatar, sería eliminado.

El equipo que llega condicionado a sumar los tres puntos es el Necaxa. Los rayos necesitan poder llevarse la victoria para seguir con posibilidades matematicas de luchar por un lugar en los Cuartos de Final, cualquier otro resultado lo dejaría fuera y sería el segundo equipo en quedar eliminado del torneo.

Necaxa obligado a ganar y tener un milagro para soñar con Liguilla

Necaxa llega ubicado en el lugar 17 de la tabla con 9 puntos conseguidos tras dos victorias, tres empates y ocho derrotas. Ha logrado anotar 15 goles y ha recibido 26 anotaciones. Con cuatro jornadas por disputarse, solo aspira a llegar a 21 puntos si logra ganar todos sus encuentros restantes, cantidad que los haría soñar conun lugar en liguilla pues el octavo y séptimo lugar se encuentran con 20 puntos hasta el momento.

El equipo necesita no solo ganar sus siguientes encuentros, sino que los equipos que se encuentran por arriba no superen los 21 puntos pues sino quedaría eliminado.

Necaxa volverá a la actividad este viernes 23 de octubre jugando ante Juárez en casa. Partido clave para poder sumar los tres puntos al enfrentarse ante el primer equipo eliminado del Apertura 2026.

  • Necaxa vs Juárez
  • Viernes 23 de octubre de 2026
  • Estadio Victoria

Juan Reynoso buscará cerrar de la mejor forma posible el Apertura 2026 y la directiva estaría empezando a revisar los posibles refuerzos para el Clausura 2027 y tener una plantilla más competitiva.

Los partidos que tendrá Necaxa en el cierre del Apertura 2026

Los cuatro juegos que le quedan por disputar al Necaxa son:

  • Necaxa vs FC Juárez, Estadio Victoria viernes 23 de octubre de 2026
  • Santos Laguna vs Necaxa, Estadio Corona domingo 1 de noviembre de 2026
  • Necaxa vs Xolos de Tijuana, Estadio Victoria viernes 6 de noviembre de 2026
  • Querétaro vs Necaxa, Estadio Corregidora domingo 22 de noviembre de 2026

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