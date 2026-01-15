Duelo de necesitados en la Liga MX : Necaxa y Atlas se juegan mucho más que tres puntos

El Clausura 2026 de la Liga MX apenas comienza, pero la urgencia ya se siente. Necaxa y Atlas llegan a la Jornada 3 con la misma misión: dejar atrás la derrota de media semana y volver a meterse en la pelea por los primeros puestos del torneo.

Ambos equipos iniciaron el certamen con victoria, lo que generó ilusión entre sus aficiones. Sin embargo, la fecha doble frenó ese impulso. Los Rayos cayeron en casa ante Monterrey, mientras que los Rojinegros no pudieron sostenerse frente a Cruz Azul. El resultado: dos planteles que hoy caminan con tres puntos y la presión de no quedarse rezagados tan temprano en el campeonato.

¿Quién llega mejor al Necaxa vs Atlas del Clausura 2026?

Necaxa aparece actualmente en el octavo lugar de la tabla con un triunfo y una derrota. El equipo de Aguascalientes ha mostrado intensidad y orden, pero aún busca regularidad, especialmente en casa, donde necesita volver a hacerse fuerte para aspirar a Liguilla.

Atlas, por su parte, se ubica en el puesto 14, también con tres unidades. El conjunto rojinegro ha alternado buenos momentos con lapsos de desconcentración defensiva, algo que le costó caro ante Cruz Azul. Aun así, el equipo tapatío suele crecer en partidos cerrados y llega con el antecedente positivo de haber ganado el último enfrentamiento entre ambos, un 3-2 en el Apertura 2025.

El historial reciente favorece ligeramente a Necaxa, con dos victorias en los últimos cinco duelos, mientras que Atlas suma una y ambos han empatado en dos ocasiones. Un antecedente que anticipa un partido parejo, intenso y con márgenes mínimos.

El camino apenas empieza y el tiempo de reacción es corto… ¡Vamos Rayos, que el sábado tenemos nuevo partido en casa! 💪#FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/IRPsWb6LW0 — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 14, 2026

Un partido clave antes de un calendario exigente

Este encuentro cobra aún más relevancia si se observa lo que viene. Necaxa tendrá compromisos complejos ante América, Toluca y León, mientras que Atlas se enfrentará a Pumas, Pachuca y Atlético de San Luis en las próximas semanas. Ganar ahora puede marcar el rumbo anímico del torneo.

Para el público latino en Estados Unidos, este partido representa una oportunidad ideal para seguir la Liga MX en un horario accesible y con dos equipos que juegan al límite desde el arranque del Clausura.

Fecha, hora y sede del partido

Partido: Necaxa vs Atlas

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes

Horario:

Centro: 6:00 p.m. CT

Este: 7:00 p.m. ET

Pacífico: 4:00 p.m. PT