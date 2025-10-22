Necaxa vs Cruz Azul: Alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 14 del Apertura 2025

Los dirigidos por Nicolás Larcamón llegan en gran momento tras vencer 2-1 al América en el Clásico Joven. Con 28 puntos, Cruz Azul se ubica en el segundo lugar de la tabla general, a diferencia de Necaxa, que viene de ser goleado 5-3 por Tigres.

Fernando Gago y los suyos atraviesan un mal momento, encontrándose sobre la cuerda floja para sus aspiraciones del Apertura 2025. Los Rayos ocupan el lugar 17 con solo nueve puntos.

Alineación Necaxa

Luis Unsain, Alexis Peña, Tomas Jacob, Cristian Calderón, Franco Rossano, Emilio Lara, Kevin Ante, Agustin Palavecino, José Rodríguez, Tomas Badaloni y Diber Cambindo.

Alineación Cruz Azul

Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli, Ángel Márquez, Amaury García, Luka Romero, José Paradela, Amaury Morales y Ángel Sepúlveda.

El partido está programado para las 19:00 horas (centro de México) y podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca Deportes.