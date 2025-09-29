deportes
Necaxa vs Pachuca EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente EN VIVO el encuentro entre los Rayos de Fernando Gago y los Tuzos del Jimmy Lozano desde el Estadio Victoria este viernes 3 de octubre

Eduardo Camarena
Liga MX
¡Continúa la fiesta del Viernes Botanero! No te pierdas el inicio de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Necaxa vs Pachuca en el Estadio Victoria, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

La cita es este viernes 1 de octubre a las 6:50 pm tiempo del centro de México.

