Necaxa 0-0 Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025, HOY viernes 3 de octubre; marcador online

Sigue el minuto a minuto del compromiso entre los Rayos de Fernando Gago y los Tuzos del Pachuca en una edición más del Viernes Botanero de TV Azteca Deportes.

Necaxa vs Pachuca
Erick De la Rosa
Liga MX
Duelo desde Aguascalientes entre los Rayos del Necaxa y los Tuzos del Pachuca cortesía del Viernes Botanero de TV Azteca Deportes. Compromiso vital para los pupilos de Fernando Gago que buscan recuperar sensaciones y aspirar al-play in del Torneo Apertura 2025. Por otro lado, los Tuzos con 17 unidades tienen más ‘conchón’ pero el proyecto de Jaime Lozano se ha tambaleado últimamente.

Recuerda que podrás seguir EN VIVO y EN DIRECTO el partido desde el Estadio Victoria con el mejor equipo de transmisión del país; el de TV Azteca Deportes en punto de las 6:50 pm de este viernes 3 de octubre o por la página de aztecadeportes.com.

