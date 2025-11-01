Necaxa vs Santos: Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Los entrenadores Fernando Gago y Francisco Rodríguez mandarán al campo del Estadio Victoria alineaciones de gala para buscar un boleto a la fase final del Apertura 2025
El partido entre Necaxa y Santos correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este viernes 31 de octubre y podrás disfrutarlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 y el sitio web oficial de aztecadeportes.com , además, este encuentro promete grandes emociones, pues los entrenadores Fernando Gago y Francisco Rodríguez mandarán al campo a los mejores jugadores que tienen disponible.
Alineaciones del Necaxa:
- Portero: Ezequiel Unsain
- Defensas: Agustín Oliveros, Tomas Jacob, Cristian Calderón, Franco Rossano, Emilio, Lara
- Mediocampistas: Kevin Ante, Agustín Palavecino, José Rodríguez
- Delanteros: Tomas Badaloni y Díber Cambindo
Alineaciones de Santos:
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Bruno Amione, José Abella, Oscar Ortega y Kevin Balanta
- Mediocampistas: Javier Güemez, Salvador Mariscal, Kevin Palacios, Francisco Villalba, Ramiro Sordo
- Delanteros: Jesús Ocejo
Necaxa vs Santos, horario y dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
El partido entre Necaxa y Santos correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 se disputará este viernes 31 de octubre en el marco de Halloween y podrás disfrutarlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 y el sitio web oficial de aztecadeportes.com, todo esto en compañía de la mejor transmisión del futbol mexicano.
Necaxa vs Santos:
- Fecha: Viernes 31 de octubre
- Horario: 6:50 pm tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Dónde y cómo ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, el sitio web oficial de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes
Necaxa vs Santos EN VIVO, Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Necaxa vs Santos, ¿quién llega como favorito al partido de la Jornada 16 del Apertura 2025?
El conjunto de los Rayos llega a este encuentro de la Jornada 16 tras dos buenos resultados, luego de haber empatado ante el poderoso Cruz Azul y ganar como visitante al Atlético de San Luis, por su parte, los Guerreros tienen 3 partidos sin perder, siendo su último resultado una sólida victoria de 3-1 ante los Gallos Blancos del Querétaro.
A pesar de los resultados recientes de Santos, los Rayos salen como favoritos de acuerdo a los momios de las casas de apuestas.
Necaxa vs Santos, momios del partido:
Necaxa: - 200
Empate: +375
Santos: +475