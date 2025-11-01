Necaxa vs Santos: Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre Necaxa y Santos correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este viernes 31 de octubre y podrás disfrutarlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 y el sitio web oficial de aztecadeportes.com , además, este encuentro promete grandes emociones, pues los entrenadores Fernando Gago y Francisco Rodríguez mandarán al campo a los mejores jugadores que tienen disponible.

Alineaciones del Necaxa:



Portero : Ezequiel Unsain

: Ezequiel Unsain Defensas : Agustín Oliveros, Tomas Jacob, Cristian Calderón, Franco Rossano, Emilio, Lara

: Agustín Oliveros, Tomas Jacob, Cristian Calderón, Franco Rossano, Emilio, Lara Mediocampistas : Kevin Ante, Agustín Palavecino, José Rodríguez

: Kevin Ante, Agustín Palavecino, José Rodríguez Delanteros: Tomas Badaloni y Díber Cambindo

Alineaciones de Santos:



Portero : Carlos Acevedo

: Carlos Acevedo Defensas : Bruno Amione, José Abella, Oscar Ortega y Kevin Balanta

: Bruno Amione, José Abella, Oscar Ortega y Kevin Balanta Mediocampistas : Javier Güemez, Salvador Mariscal, Kevin Palacios, Francisco Villalba, Ramiro Sordo

: Javier Güemez, Salvador Mariscal, Kevin Palacios, Francisco Villalba, Ramiro Sordo Delanteros: Jesús Ocejo

Necaxa vs Santos, horario y dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre Necaxa y Santos correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 se disputará este viernes 31 de octubre en el marco de Halloween y podrás disfrutarlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 y el sitio web oficial de aztecadeportes.com, todo esto en compañía de la mejor transmisión del futbol mexicano.

Necaxa vs Santos:



Fecha : Viernes 31 de octubre

: Viernes 31 de octubre Horario : 6:50 pm tiempo del centro de México

: 6:50 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Victoria

: Estadio Victoria Dónde y cómo ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, el sitio web oficial de aztecadeportes.com

Necaxa vs Santos EN VIVO, Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Necaxa vs Santos, ¿quién llega como favorito al partido de la Jornada 16 del Apertura 2025?

El conjunto de los Rayos llega a este encuentro de la Jornada 16 tras dos buenos resultados, luego de haber empatado ante el poderoso Cruz Azul y ganar como visitante al Atlético de San Luis, por su parte, los Guerreros tienen 3 partidos sin perder, siendo su último resultado una sólida victoria de 3-1 ante los Gallos Blancos del Querétaro.

A pesar de los resultados recientes de Santos, los Rayos salen como favoritos de acuerdo a los momios de las casas de apuestas.

Necaxa vs Santos, momios del partido:

Necaxa: - 200

Empate: +375

Santos: +475