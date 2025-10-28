Necaxa vs Santos EN VIVO, Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Continúa la fiesta del futbol mexicano en el Viernes Botanero! No te pierdas el inicio de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Necaxa y Club Santos Laguna desde el Estadio Victoria de Aguascalientes, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

Este encuentro representa una oportunidad de oro para las Águilas para amarrar su pase a la Liguilla.

La cita es este viernes 31 de octubre a las 6:50 pm tiempo del centro de México.