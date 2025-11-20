OFICIAL: Así se jugará el REPECHAJE Intercontinental en México rumbo al Mundial 2026
Este jueves 20 de noviembre se realizó el sorteo para el repechaje internacional para el Mundial 2026 que se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.
La última parada antes de la Copa del Mundo 2026 tendrá lugar en territorio azteca. Los encuentros se llevarán a cabo entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, las ciudades sedes serán Guadalajara y Monterrey donde se definirán los dos últimos boletos rumbo al máximo torneo de futbol a nivel mundial.
Seis selecciones llegaron a esta instancia tras un camino lleno de obstáculos: Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, República Popular del Congo y Nueva Caledonia.
¿Como será el formato del repechaje?
- Dos equipos serán cabezas de serie (los mejor posicionados en el ranking FIFA que son Irak y República Democrática del Congo).
- Los otros cuatro jugarán una primera ronda eliminatoria (Jamaica, Curazao, Bolivia, Nueva Caledonia.
- Los ganadores de esa ronda se enfrentarán a los cabezas de serie en partidos decisivos.
- Los dos vencedores finales obtendrán los últimos boletos al Mundial 2026.
Estos son los partidos del repechaje internacional
Partido 1: Nueva Caledonia vs Jamaica
Partido 2: Bolivia vs Surinam
Partido 3: Ganador Partido 1 vs República Democrática del Congo
Partido 4: Ganador Partido 2 vs Irak
Por el momento, no se ha definido en que estadio y el horario en el que se jugará cada encuentro, pero es importante recordar que los enfrentamientos serán en Guadalajara y Monterrey al ser las sedes decididas por la FIFA.
¿Cómo llegaron las seis selecciones al repechaje?
- Bolivia: quedó fuera de los cupos directos de Conmebol, pero alcanzó el repechaje gracias al terminar en la séptima en la tabla.
- Jamaica: en Concacaf, los “Reggae Boyz” se quedaron a un paso de la clasificación directa al terminar en el segundo puesto del Grupo B que ganó Curazao.
- Surinam: sorprendió en la misma región, dejando atrás a selecciones más tradicionales como Honduras y Costa Rica. Los caribeños quedaron en el segundo puesto del Grupo A.
- Irak: en Asia, los Leones de Mesopotamia mostraron garra, pero no lograron superar a potencias como Japón o Corea del Sur. Consiguieron su pase al repechaje venciendo en dos encuentros a Emiratos Árabes Unidos.
- República Popular del Congo: en África, la competencia fue feroz; pese a no alcanzar los cupos directos, su consistencia les permitió llegar a esta instancia venciendo en el repechaje africano a las poderosas selecciones de Camerún y Nigeria.
- Nueva Caledonia: desde Oceanía, se convirtió en la gran revelación, superando a rivales regionales y ganándose el derecho de pelear por un boleto mundialista.