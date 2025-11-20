OFICIAL: Así se jugará el REPECHAJE Intercontinental en México rumbo al Mundial 2026

Este jueves 20 de noviembre se realizó el sorteo para el repechaje internacional para el Mundial 2026 que se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La última parada antes de la Copa del Mundo 2026 tendrá lugar en territorio azteca. Los encuentros se llevarán a cabo entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, las ciudades sedes serán Guadalajara y Monterrey donde se definirán los dos últimos boletos rumbo al máximo torneo de futbol a nivel mundial.

Seis selecciones llegaron a esta instancia tras un camino lleno de obstáculos: Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, República Popular del Congo y Nueva Caledonia.

¿Como será el formato del repechaje?

Dos equipos serán cabezas de serie (los mejor posicionados en el ranking FIFA que son Irak y República Democrática del Congo) .

. Los ganadores de esa ronda se enfrentarán a los cabezas de serie en partidos decisivos.

Los dos vencedores finales obtendrán los últimos boletos al Mundial 2026.

Estos son los partidos del repechaje internacional

Partido 1: Nueva Caledonia vs Jamaica

Partido 2: Bolivia vs Surinam

Partido 3: Ganador Partido 1 vs República Democrática del Congo

Partido 4: Ganador Partido 2 vs Irak

Por el momento, no se ha definido en que estadio y el horario en el que se jugará cada encuentro, pero es importante recordar que los enfrentamientos serán en Guadalajara y Monterrey al ser las sedes decididas por la FIFA.

