“Necesitamos gente que quiera estar en Pumas”: Esteban Solari revela el motivo que llevó a Memo Martínez a irse a Tigres

El entrenador de Pumas, Esteban Solari explicó en rueda de prensa luego de la victoria de los universitarios en contra de León de la jornada 7 de la Liga MX, la serie de motivos que llevó al delantero Memo Martínez a salir del equipo en una transferencia sorpresiva ya avanzado el torneo hacia el conjunto de León.

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Solari, quien ha logrado meter con esa victoria al cuadro universitario directo en zona de Liguilla, amaneciendo en el séptimo sitio de la tabla general, no extraño en la cancha a Memo Martínez, logrando marcar goles. Sin embargo, el timonel Solari no negó que era un jugador con el cual contaba, que buscaron conservar pero que en la mente del jugador había el deseo de migrar a Tigres.

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“Necesitamos gente que quiera estar en Pumas”, dijo Esteban Solari al referirse a la salida repentina de su ex delantero y agregó que en conjunto buscaron renovarlo pero él llegó con la oferta de Tigres y terminaron por escucharla y tomando la decisión de aceptarla.

"Cuando regresó de la Selección le dije que yo contaba con él. En alineación con la directiva se le presentó una oferta de renovación que no termina aceptando en ningún momento, y él trajo una oferta de otro equipo que es Tigres", comentó el entrenador que ahora deberá de ajustar a la ofensiva al no contar con su 9.

El director técnico argentino, comentó que "no queríamos que se fuera, el club sabe del valor de la persona y del profesional, lo que pasa que los jugadores también tienen deseos en su carrera, de alcanzar objetivos y tenía una intención clara de ir a Tigres".

Pumas buscó aprovechar la oportunidad para decirle adiós a Memo Martínez con destino a Tigres

Solari agregó que restando solo tres meses de contrato por Memo Martínez y teniendo la chance de hacer un movimiento que beneficiera al equipo, fue que le dieron salida.

"Entonces Pumas viendo que había una oferta y que en tres meses terminaba su contrato, se tomó la decisión de transferirlo y necesitas gente que quiera ser de Pumas y estar en Pumas".