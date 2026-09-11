Con Golazo de Pedro Vite en los últimos minutos, Pumas concreta victoria ante León, en partido pendiente de la Jornada 7

Pumas vs León en vivo

Pumas se enfrenta a León en partido de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, compromiso que estaba pendiente por la actividad de los esmeraldas en el torneo de la Leagues Cup 2026. Las puertas de Ciudad Universitaria se abren para este duelo en el que ambas escuadras van mentalizadas en sumar unidades cuando el torneo se sigue haciendo adulto.

Los Pumas, que tienen como entrenador a Esteban Solari, habrían tenido en consideración en el cuadro titular a César Chino Huerta, pero el jugador presentó una molestia en espalda baja y el departamento médico lo descartó, por lo que es baja para este partido y su debut tendrá que esperar.

Los Pumas pondrán lo mejor en la cancha en la búsqueda de los tres puntos, pues están rezagados en el certamen, marchando en el lugar 12 de la competencia, con ocho puntos, sin embargo la brecha entre ese sitio y zona de calificación no es tanta, por lo que ganando de momento, se colocaría en puestos de Liguilla, de ahí la importancia por luchar por los puntos en casa y ante su gente que desea ver a sus felinos vencer.

León está en el escalón ocho del torneo con 10 unidades, a solo seis del líder que es América, por lo que estos tres puntos por disputarse, podrían impulsadlos y asaltar un puesto del tercer al quinto escalón de la tabla.