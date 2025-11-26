¡Boletos agotados! Habrá estadio LLENO en uno de los partidos de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Este miércoles 26 de noviembre del 2025, se dio a conocer que un juego de vuelta de los Cuarto Final del Apertura 2025 tiene los boletos agotados.

El estadio que estará totalmente lleno es el Nemesio Diez con el encuentro Toluca vs Juárez en el partido de vuelta de los Cuartos de Final. El encuentro se disputará el próximo sábado 29 de noviembre del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

Hoy, miércoles 26 de noviembre, comenzó la venta general y la plataforma encargada de vender los boletos para el encuentro, muestra que ya no hay boletos, por lo que es cuestión de tiempo para que el club confirme el estadio completamente lleno para el encuentro.

Nos vemos el sábado 👹Por fin en casa nuevamente 😈 https://t.co/ua0jnJdR1y pic.twitter.com/bAoilIlN7A — Toluca FC (@TolucaFC) November 26, 2025

Por otra parte, el club dio a conocer que empieza la venta de boletos en taquilla el siguientes jueves 27 de noviembre del 2025 por lo que podrían quedar solo pocos lugares disponibles.

Precio de los boletos para el Toluca vs Juárez partido de vuelta Cuartos de Final Apertura 2025

Para el jugo de vuelta, los diablos manejaron precios más economicos que otros equipos. Los precios son:

Trib. Diablos N3 $450

Trib.Diablos N2 - N1 $500

General N2 $650

General N1 $700

Preferente N2 $800

Preferente N1 $900

Escarlata Alta $900

Plateas $1,100

VID eurus $2,000

Así puedes ver el Toluca vs Juárez

Para el juego de vuelta de los Cuartos de Final entre Toluca vs Juárez, se disputará el sábado 29 de noviembre del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El juego será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El juego tendrá la narración y el analisis de: Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo. Los cuatro estarán desde el estadio Nemesio Diez.

