Néstor Araujo se defiende de los ataques de la afición americanista; no se dejó intimidar

Probablemente el defensa fue uno de los elementos más criticados en la última época. Por ello, Néstor Araujo no dudó en hablar de lo vivido en su etapa con un equipo como América. Tras lograr el salto a la liga de Portugal, el zaguero tuvo unas palabras donde explicó a detalle lo que sucedió en su última parte de contrato con los azulcremas.

Araujo detalla la jugada de su gol

¿Qué dijo Néstor Araujo sobre su paso por América?

El canterano de La Máquina realmente sostuvo una carrera importante. Destacó en Cruz Azul, Santos y fue seleccionado nacional. Además, tuvo su paso por Europa al defender la playera del Celta de Vigo. Esto para que en 2022 firmara con el América, espacio donde siempre se le criticó al no considerársele un hombre fiable, según los comentarios de una parte de la afición.

Por ello, Néstor Araujo recientemente atendió a los medios de comunicación y habló de lo que pasó en sus últimos meses de contrato con las águilas. “Competitivamente, en el campo, jugando, prácticamente el último año jugué cinco o 10 minutos en la que nos eliminan que es en mayo (ante Pumas), pero prácticamente no tuve minutos”.

El defensa reconoció el gran nivel dentro del plantel que logró los grandes triunfos con André Jardine, por lo que él hizo su parte como elemento de experiencia en la plantilla. “Yo entendí en América cuál era mi rol, estaba consciente del club en el que estaba, de los jugadores que venían empujando. Siempre traté de sumar, de apoyar, de ayudar en los entrenamientos, siempre dando lo mejor. Entendiendo ese rol y lo que se me pedía, creo que lo di todo“.

¿Por qué Néstor Araujo terminó en Portugal?

Ya con 35 años, sucede que los futbolistas mexicanos encuentran sitio en equipos de media o tabla baja en la liga. Sin embargo, sorprendió a muchos la incorporación de Néstor Araujo al futbol europeo, esto con el GD Chaves de la segunda división del balompié portugués. Al zaguero le motivó el reto de buscar el ascenso: “Volvió a renacer esa chispa de volver a competir, de lograr objetivos que es ascender a primer en una liga tan competitiva, muy feliz de volver a sentir esa llama“.