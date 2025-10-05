deportes
New England Patriots vs Buffalo Bills: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 5 de octubre, partido de la semana 5 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online y por internet

Los New England Patriots de Drake Maye hacen el trayecto para medirse a los Buffalo Bills y Josh Allen en horario estelar, atractivo duelo de la Semana 5 de la NFL

josh allen, bills
Los Buffalo Bills de Josh Allen reciben la visita de los New England Patriots y Drake Maye para dar cierre a la acción dominical de la Semana 5 en la NFL. Los locales llegan al duelo como el último invicto de la presente temporada y parten como favoritos sobre su rival divisional. Sin embargo, la escuadra de Mike Vrabel ha mostrado una nueva cara y viene de vencer con comodidad a los Panthers.

Son 14 victorias consecutivas en fase regular para los Bills en casa, sufrieron frente a Nueva Orleans el domingo pasado pero hacia el final tomaron control de las acciones. En caso de obtener el triunfo, Josh Allen se convertiría en el primer MVP vigente en iniciar la siguiente temporada con 5-0 desde que lo hiciera Aaron Rodgers en 2014.

James Cook será otra de las grandes preocupaciones para los Pats, puesto que llegó a la Semana 5 como el segundo máximo corredor del presente ciclo: ha acumulado más de 400 yardas con sus piernas.

New England Patriots (Pertenece a NFL)
Buffalo Bills (Pertenece a NFL)
