New England Patriots vs Houston Texans; Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido HOY domingo 18 de enero; Ronda Divisional de la temporada 2026 de la NFL, marcador online

Nueva Inglaterra se viste de gala para recibir a sus Patriots y a los Houston Texans en partido de ronda divisional en la actual temporada de la NFL. Drake Maye y compañía pintan como los favoritos para llevarse el duelo, pero el conjunto visitante tratará de enlazar un nuevo triunfo tras lo hecho en Pittsburgh ante los Steelers de Aaron Rodgers. Los Denver Broncos ya sin Bo Nix esperan al venceder de este compromiso.

