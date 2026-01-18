Checo Pérez da sus primeras impresiones al conducir por PRIMERA VEZ el monoplaza de Cadillac

La Fórmula 1 2026 está cada vez más cerca de comenzar y todos los focos están puestos sobre Sergio ‘Checo’ Pérez y Cadillac, escudería que tendrá su debut en la máxima categoría del automovilismo . En estos últimos días, el piloto mexicano dio un gran paso de cara a los primeros test oficiales de pretemporada: giró por primera vez con un monoplaza de su nuevo equipo en el emblemático circuito de Silverstone.

En esta ocasión, Checo Pérez se encargó de probar el nuevo motor que utilizará Cadillac en su debut de temporada. Cabe destacar que el piloto tapatío ya había dado algunos giros en el circuito de Imola, pero se trataba de un Ferrari SF-23, coche que utilizó el equipo de Maranello en la temporada 2023. Ahora, el mexicano utilizó un prototipo de Cadillac, aunque no será el monoplaza final que debutará en Australia .

Checo Pérez conduciendo el monoplaza de Cadillac|Crédito: @SChecoPerez / X

Las sensaciones de Checo Pérez tras probar el nuevo motor de Cadillac

“Hoy ha sido un día realmente increíble. Todos debemos sentirnos increíblemente orgullosos de completar nuestras primeras vueltas como equipo. Todas y cada una de las personas han trabajado muy duro para llegar a este momento y ha sido emocionante formar parte de la historia del automovilismo“, fue lo que expresó Sergio una vez finalizadas las pruebas en Gran Bretaña.

“Todos podemos y debemos disfrutar, pero me ha dado muchas ganas de más. Solo quiero volver y hacer kilómetros; esto es solo el comienzo”, cerró el piloto con pasado en Red Bull Racing.

Checo Pérez dejó sus impresiones en redes sociales

Además de haber hablado ante la prensa, Sergio Pérez también se hizo presente en las redes sociales tras girar en Silverstone y compartió sus sensaciones con sus aficionados. “La historia comienza hoy para @Cadillac_F1. Primeras vueltas completadas. Orgulloso de este equipo y agradecido con cada una de las personas por todo el trabajo duro. ¡Vamos!”, escribió Checo.

Lo cierto es que Pérez ya palpita el inicio de la temporada 2026, que comenzará con el Gran Premio de Australia, en el Circuito de Albert Park. La carrera está estipulada para que inicie durante la noche del sábado 8 de marzo, día que significará el regreso de Checo a la máxima categoría del automovilismo tras un año de ausencia.