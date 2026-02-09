Super Bowl 2026: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS el New England Patriots 7-29 Seattle Seahawks y su resultado HOY domingo 8 de febrero por el Super Tazón LX ( 60 ) de la NFL; marcador en línea y en directo

El Super Bowl 2026 LX se disputa este domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con New England Patriots vs Seattle Seahawks como protagonistas de la edición 60 del partido más importante de la NFL. El kickoff está programado para las 17:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes .

Te puede interesar: New England Patriots vs Seattle Seahawks: Ver la transmisión del Super Bowl 2026 EN VIVO y GRATIS del domingo 8 de febrero; señal del Súper Tazón LX (60) por tv abierta y en línea

New England regresa al Super Bowl con la oportunidad de ampliar su legado y colocarse en solitario como la franquicia más ganadora en la historia. Bajo la dirección de Mike Vrabel, los Patriots cerraron la temporada regular como el segundo mejor equipo de la Conferencia Americana y mantuvieron ese nivel en la postemporada, superando a Los Angeles Chargers, Houston Texans y Denver Broncos para volver al duelo por el trofeo Vince Lombardi.

La ofensiva de los Patriots es encabezada por Drake Maye, quien disputa su segunda temporada en la NFL y vive su primera aparición en un Super Bowl. Su desempeño ha sido clave en el regreso de New England al juego por el campeonato, marcando el inicio de una nueva etapa para la franquicia en la era posterior a Bill Belichick y Tom Brady.

Te puede interesar: Drake Maye vs Sam Darnold: ¿Quién es mejor quarterback, previo al Super Bowl 2026 entre New England Patriots y Seattle Seahawks?

Seattle llega al Super Bowl LX como el mejor equipo de la Conferencia Nacional, tras una campaña regular sólida y una postemporada contundente. En la Ronda Divisional, los Seahawks vencieron 41-6 a los San Francisco 49ers y posteriormente superaron 31-27 a Los Angeles Rams en la Final de la NFC, asegurando su lugar en Santa Clara.

El equipo dirigido por Mike Macdonald busca conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi, título que no obtiene desde la temporada 2013. Esta edición representa además una revancha histórica ante New England, recordando el Super Bowl XLIX, ahora con planteles y cuerpos técnicos renovados y una nueva generación de protagonistas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl 2026 Seattle Seahawks vs New England Patriots?

El Super Bowl LX, que se disputará en Santa Clara desde el Levi’s Stadium, podrá seguirse EN VIVO y GRATIS a través de Ritual NFL, por televisión abierta en el Canal 7, así como en nuestro sitio web y app oficial , en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, con cobertura completa antes, durante y después del partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots 2026.

Bad Bunny y el show de medio tiempo del Super Bowl LX: el espectáculo latino que marcará la edición 60

El Super Bowl LX también tendrá un fuerte componente cultural con el show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny, quien encabezará una producción enfocada en ritmos latinos para una audiencia global, con especial atención al público hispano.

La edición 60 del Super Bowl representa un hito para la NFL, no solo por su aniversario, sino también por el escenario tecnológico del Levi’s Stadium, uno de los recintos más avanzados y sostenibles de la liga. Los precios de reventa para ingresar al estadio oscilaron desde los 4,000 dólares hasta cifras de cinco dígitos en zonas preferenciales.

Más allá del resultado, el Super Bowl LX coloca frente a frente a dos franquicias que han marcado distintas etapas de la NFL moderna, con el trofeo Vince Lombardi y el peso histórico del evento como eje central de la noche en Santa Clara.

Te puede interesar: New England Patriots vs Seattle Seahawks: ¿Quién llega con mejor defensiva previo al Super Bowl 2026?