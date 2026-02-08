¿Cuánto dura el Super Bowl 2026? El tiempo promedio de un partido de la NFL y horario para verlo desde México

La final de la NFL es mucho más que un simple partido de futbol americano, se trata de un evento global que combina deporte, espectáculo, además de millones de espectadores frente a la pantalla. Para que tengas todo listo, en Fuerza Informativa Azteca te compartimos a qué hora empieza el partido de los New England Patriots vs los Seattle Seahawks, dónde verlo gratis en vivo y cuánto dura el Super Bowl 2026, incluyendo el show de Bad Bunny .

Justo en este punto te debemos aclarar que aunque en estricto sentido, el reloj del juego marca 60 minutos, la experiencia completa del juego de la final de la NFL, va mucho más allá.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026

¿Cuánto tiempo duraría el partido completo del Super Bowl 2026? ⏱️

En estricto sentido, un juego de la NFL , incluido el Super Bowl 2026, se divide en cuatro cuartos de 15 minutos. Sin embargo, el tiempo real de juego suele extenderse un poco más debido a las pausas, las revisiones arbitrales, los castigos, además de los “tiempos fuera”, que solicitan los equipos.

En promedio, un partido completo de futbol americano dura entre 3 horas y 3 horas con 15 minutos. En el caso de la final de la NFL, ese tiempo puede alargarse hasta 3 horas y 45 minutos, debido a los siguientes factores:



Mayor número de pausas comerciales



Revisiones arbitrales más detalladas



Ceremonias y protocolos especiales



Tiempos extra si hay empate (es raro, pero es posible). En total, desde la patada “kick off” inicial hasta el final del partido, el este magno evento deportivo suele extenderse cerca de cuatro horas.

PATRIOTS vs FALCONS SUPER BOWL LI: The 28-3 comeback!



0:02 - 1:07 = The Pats FG drive before halftime (21-3)

1:08 - 1:31 = ATL TD to make it 28-3 + Arthur Blank celebrating

1:32 - 3:06 = Pats 1st TD drive (Brady to White 5yd TD)

3:07 - 3:41 = Chung's Pass Breakup + KVN &… pic.twitter.com/KtEL6Mk9SF — Follow: @ThrowbackPATS (@ThrowbackPATS) October 31, 2025

¿A qué hora empieza el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

La transmisión del Super Bowl 2026, con el enfrentamiento New England vs Seattle, se tiene programado que inicia a las 17:00 horas. Según los cálculos, los primeros dos cuartos del partido podrían terminar y dar paso al show de Bad Bunny entre las 19:00 y las 19:30 horas.

¿Cuánto tiempo durará el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl?

Como todos los años, el artista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 suele generar una enorme expectativa y en esta edición se tienen altas expectativas del puertorriqueño Bad Bunny. Sin embargo, independientemente del artista, el Halftime Show tiene una duración estándar.

Por lo general, el espectáculo musical dura entre 13 y 15 minutos, según los lineamientos oficiales de la NFL. Esto aplica incluso para artistas de talla mundial como Bad Bunny .

En total, el medio tiempo del Super Bowl, incluyendo montaje y desmontaje del escenario en el campo de juego, suele extiende aproximadamente 30 minutos, es decir, prácticamente el doble que un descanso normal de temporada regular.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo gratis hoy?

La final de la NFL Patriots vs Seahawks la puedes ver en vivo y completamente gratis a través de la señal de Azteca 7 en este link .

El partido se llevará a cabo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, que es casa de los 49ers de San Francisco.

¿Cuál es el Super Bowl que ha durado más en la historia?🕰️

¡Se fueron a tiempo extra! Cabe recordar que la edición del Super Bowl LI (2017), entre los New England Patriots y Atlanta Falcons, ostenta el récord de ser el más largo. Ese impresionante partido se fue a tiempo extra, algo inédito en la historia del Super Tazón, y tuvo una duración aproximada de unas 4 horas con 5 minutos.

Cabe señalar que ese juego de la final de la NFL, también es recordado por la mayor remontada, cuando los Patriotas, de la mano de Tom Brady , revirtieron un marcador de 28-3.

Más allá del reloj, el Super Bowl es una experiencia que se vive antes, durante y después del silbatazo final; ¿planeas verlo completo o solamente el medio tiempo y los comerciales?