ÚLTIMA HORA: Ancelotti confirma que Neymar irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pese a su lesión

La presencia de Neymar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ había comenzado a ser una duda cada vez más seria debido a sus problemas físicos. Resulta que la Selección de Brasil sometió al futbolista del Santos a estudios médicos por una molestia en la pantorrilla durante el inicio de la preparación de cara al certamen internacional. Sin embargo, pese a los dolores, Carlo Ancelotti confirmó su convocatoria al torneo.

Ancelotti confirma la presencia de Neymar

Durante la mañana de este sábado 30 de mayo, el entrenador de la Verdeamarela confirmó en conferencia de prensa que Neymar no será reemplazado en la convocatoria final de Brasil a pesar de su lesión. De esta manera, el exBarcelona tendrá asegurado su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y buscará estar a disposición del equipo durante la Fase de Grupos.

|Reuters

“Esperamos que Neymar regrese en el primer partido contra Marruecos o eventualmente en el siguiente”, fue lo que anunció el técnico italiano en conferencia de prensa. Luego agregó: “No cambiaremos a nadie — los jugadores elegidos son estos y no cambio los planes, todos estos 26 jugarán la Copa del Mundo”. Mientras tanto, el crack brasileño intentará acelerar su recuperación para sumar minutos durante el certamen.

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¿Cuándo podría debutar Neymar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Es importante recordar que Brasil formará parte del Grupo C dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Neymar aspira a sumar minutos en el debut de su equipo el próximo sábado 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

En caso de no poder estar disponible en la primera fecha, existe la posibilidad de que tenga su reaparición contra Haití el día 16 de junio. Finalmente, los sudamericanos cerrarán su participación en la Fase de Grupos enfrentando a Escocia, el día 24 de junio, por un lugar en los Dieciseisavos de Final.

Demás está decir que Neymar no estará disponible para los juegos amistosos que Brasil tiene programados para este domingo 31 de mayo (contra Panamá) y para el 6 de junio, fecha en la que enfrentará a Egipto.