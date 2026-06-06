ÚLTIMA HORA: Potencia europea pierde a una FIGURA por lesión en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las lesiones no perdonan a los jugadores de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues a la lista se suman cada día más futbolistas, algunos ya descartados como Marcelo Flores con Canadá y otros con aspiraciones de recuperarse, como es el caso de Neymar Jr. Ahora, una potencia europea perdió a su figura.

Lennart Karl sufrió un desgarre muscular en el último entrenamiento de la Selección de Alemania, de cara al partido amistoso que tendrá este sábado 6 de junio contra Estados Unidos. De acuerdo con el entrenador Julian Nagelsmann, el panorama no lucía muy alentador y todo parece indicar que podría perderse la justa veraniega, justo como 2 argentinos.

Lennart Karl sufrió un desgarre que lo dejó fuera de la justa veraniega.|Germany Football Team

“Desafortunadamente, Lenny se ha lesionado hoy durante el entrenamiento. No tiene buena pinta. Ahora vamos al hospital para hacer una evaluación. Por favor, no le persigan, déjenlo descansar”, mencionó el seleccionador alemán.

Todo parece indicar que el futbolista del Bayern Múnich se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El reemplazo de la figura de la potencia europea

Lennart es baja de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues así lo dio a conocer la potencia europea a través de sus redes sociales. Incluso, ya dieron a conocer quién será su reemplazo: Assan Ouédraogo, jugador de 20 años que milita en el Leipzig.

¿Cuánto tiempo de recuperación conlleva un desgarro muscular?

La Selección de Alemania informó que Karl sufrió un desgarre muscular, aunque no especificó de qué grado. Lo anterior, ya que su proceso de recuperación puede ser de 8 días hasta 3 meses, dependiendo de la gravedad, según un artículo del portal Clínica Sohail.



Grado 1: 8 a 10 días

Grado 2: 3 a 4 semanas

Grado 3: 1 a 3 meses.

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