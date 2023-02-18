Neymar, la piedra en el zapato del Paris Saint-Germain

París, Francia. Luego de tres derrotas consecutivas (Ligue 1, eliminación de la Copa y en Champions League) del Paris Saint-Germain (PSG), algo nunca visto desde noviembre de 2011, y después de las palabras de Kylian Mbappé tras la derrota ante Bayern Munich donde exhortó a sus compañeros a aplicarse para levantar la eliminatoria de octavos de final en Alemania.

"Hace falta sobre todo que nuestros jugadores tengan buena salud. Cada uno debe comer bien, dormir bien y prepararse al máximo", dijo la estrella francesa.

Te puede interesar: Raúl Jiménez y Tecatito Corona tendrían nuevo equipo

El brasileño Neymar dio la nota al aparecer fotos suyas en un torneo de póker, un compromiso que tenía desde hacía algún tiempo, y cenando una hamburguesa en una cadena de comida rápida.

"Le dije lo que pensaba", indicó a la prensa Galtier, quien aún así reconoció que el jugador tiene derecho a disponer de su tiempo libre como desee.

El rendimiento de Neymar, lleno de altibajos, ha vuelto a generar críticas, sobre todo en los últimos dos meses, eclipsado por un Messi campeón del mundo y un omnipresente Mbappé.

Por fuertes que sean las críticas a su juego y a su estilo de vida, Neymar tiene contrato con el PSG hasta 2027 y su estratosférico salario y su edad, 31 años, hacen bastante improbable que ningún otro equipo pueda querer incorporarle, por lo que los parisinos y la estrella brasileña parecen destinados a continuar unidos.

En el último mercado de invierno hubo informaciones acerca de un posible interés del Chelsea inglés, pero finalmente el club londinense se centró en fichar talento joven, sobre todo con el argentino Enzo Fernández y el ucraniano Mykhailo Mudryk.

Las escandalosas fiesta de Neymar que incomodan a una población

Tras el cierre del mercado, el estilo de vida y las fiestas de Ney continúan copando titulares en Francia. L'Equipe publica este sábado un reportaje con testimonios de los vecinos del jugador brasileño en Bougival, una acomodada población de 8.000 habitantes de las afueras de París.

Te puede interesar: ¿Quién es la competencia de Guillermo Ochoa en el Salernitana?

"Esta persona no tiene ningún respeto. El hecho de que sea Neymar no le excusa. Algunas de sus fiestas han durado 48 horas", se queja un habitante de la población.

El último ejemplo fue la celebración del último cumpleaños del jugador, el pasado 5 de febrero, con música al aire libre hasta la medianoche en el terreno de 5.000 metros cuadrados que tiene su mansión.