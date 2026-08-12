Neymar podría jugar con Messi en el Inter Miami y esto es lo que se dice al respecto

La posibilidad de volver a ver juntos a tres de los delanteros más recordados de los últimos años comienza a tomar fuerza. Mientras Lionel Messi sigue de duelo por el fallecimiento de su padre Jorge, en Estados Unidos ya hablan de reunirlo con su amigo. Sí, pues Neymar podría jugar con Leo. El Inter Miami aparece como una alternativa para el brasileño.

El futuro de Ney todavía no está definido, pero existe un dato que alimenta las versiones. Aunque Neymar anunció su retiro con Brasil, el atacante todavía analiza qué hará después de que termine su contrato con Santos, el próximo 31 de diciembre. Una de las opciones sería reencontrarse con Messi y Luis Suárez para tener a la “MSN” en la MLS.

¿Qué dijo Felipe Melo sobre Neymar al Inter Miami?

La versión tomó fuerza después de las declaraciones de Felipe Melo. El exfutbolista brasileño aseguró que recibió información de una persona cercana al entorno de Neymar y que el delantero tendría contemplado salir de Santos para jugar con Inter Miami a partir de enero de 2027.

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“Me puse en contacto con un amigo y ese amigo me dijo que Neymar va a salir del Santos para jugar en el Inter Miami a partir de enero”, aseguró Felipe Melo.

Por ahora, no existe un acuerdo oficial entre Neymar y el conjunto de Florida. Tampoco se ha confirmado una negociación formal. Sin embargo, podría llegar como agente libre.

Neymar podría reencontrarse con Messi y Suárez

La posible llegada del brasileño tendría un componente especial por su historia con Messi y Suárez. Los tres formaron la famosa MSN en el Barcelona entre 2014 y 2017, periodo en el que conquistaron nueve títulos.

El momento más destacado llegó en la temporada 2014/15, cuando el tridente marcó 122 goles en todas las competiciones. Messi anotó 58, Neymar 39 y Suárez 25 en una campaña que terminó con el triplete del conjunto catalán.

Ahora, los caminos podrían volver a cruzarse. Messi tiene contrato con Inter Miami hasta 2028 y Suárez continúa en el plantel, mientras que Neymar debe definir su futuro.

El brasileño tiene otras posibilidades sobre la mesa, incluida la continuidad con Santos e incluso el retiro. Por ello, el reencuentro de la MSN en Miami es una gran posibilidad para Neymar.

