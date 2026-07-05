Dónde y en qué estadio se juega Brasil vs Noruega por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por un cupo para los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Brasil y Noruega se van a estar encontrando en un cotejo que seguramente repartirá grandes emociones y que se realizará durante la jornada del domingo 5 de julio.

Es importante mencionar que el compromiso se va a estar desarrollando en las instalaciones del imponente Estadio Nueva York Nueva Jersey, recinto que tiene una capacidad de albergar, a por lo menos, 82.500 espectadores.

Los sudamericanos asumen este encuentro luego de clasificar en la cima del Grupo C con siete unidades. En los 16avos de Final tuvieron una interesante performance frente a los japoneses, combinado nacional al que superaron con un 2 a 1 a su favor.

Noruega, entre tanto, es otra de las selecciones que también se han ganado la atención del público. Los europeos están muy ilusionados con hacer historia luego de su imponente triunfo por 2 a 1 sobre su similar de Costa de Marfil. Adicionalmente tienen una plantilla destacada en donde evidentemente sobresale el talento de Erling Haaland, uno de los jugadores más representativos.

Se debe mencionar que la última vez que se vieron las caras en un torneo de esta categoría fue en el año de 1998 cuando en aquella versión, los del Viejo Continente pudieron imponerse con un tanteador 2 a 1 a su favor. Vale la pena agregar que el ganador de esta llave va a estar midiéndose en Cuartos de Final ante el vencedor del duelo entre México e Inglaterra.

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¿Cuáles son las probables alineaciones de Brasil y Noruega por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Jr.; Gabriel Martinelli.

Noruega: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.