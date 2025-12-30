El nombre que nadie esperaba: sale a la luz la presunta víctima en el caso Stefon Diggs

La temporada entra en su punto más tenso y, de pronto, la NFL se ve sacudida por una historia que nada tiene que ver con rutas, touchdowns o esquemas ofensivos. El protagonista es Stefon Diggs, uno de los nombres más reconocibles de la liga, ahora envuelto en una investigación judicial que amenaza con cambiar por completo el cierre de su año deportivo.

Te puede interesar: Los Patriots le arrebataron el invicto a los Bills con un Drake Maye en plan grande

Mientras los Patriots afinan detalles para el tramo final del calendario , el receptor enfrenta un escenario mucho más complejo fuera del campo. Una acusación grave de estrangulamiento, negada por el jugador, ya es analizada por las autoridades, y en las últimas horas se dio a conocer un dato clave que eleva la dimensión del caso: la identidad de la mujer que lo señala.

🔴 EN VIVO: | ¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast

Quién es la mujer que acusa a Stefon Diggs

De acuerdo con documentos judiciales presentados ante un tribunal del área de Massachusetts, la presunta víctima es una chef privada que trabajaba directamente para Diggs desde el verano. Su labor estaba pactada para cubrir toda la temporada de la NFL, con presencia constante en la residencia del jugador.

El vínculo laboral, sin embargo, terminó abruptamente tras un conflicto que, según la denuncia, comenzó como una discusión económica. La mujer reclamó el pago de varias semanas de salario pendientes luego de haber sido enviada a casa durante un periodo en noviembre. Ese reclamo habría detonado una discusión que, siempre según la acusación, se salió de control dentro de la vivienda del receptor.

Tras el incidente, la chef abandonó definitivamente su empleo y decidió llevar el caso ante las autoridades. La denuncia formal llegó días después, cuando ya no existía relación laboral entre ambas partes.

Stefon Diggs has been charged with felony strangulation and assault.



An NFL investigation is underway and could lead to massive fines and a potential suspension. pic.twitter.com/WOTH8fazpM — Blitz Alerts (@BlitzAlerts) December 30, 2025

Te puede interesar: Atlanta Falcons frenan a Los Ángeles Rams en el Monday Night Football en la Semana 17 de la NFL

Los cargos y la postura de Diggs

La acusación contra Diggs incluye un cargo grave por estrangulamiento o asfixia, además de señalamientos por agresión y lesiones. En los documentos se describe un forcejeo ocurrido durante la discusión, versión que será analizada por el tribunal en las próximas etapas del proceso.

La defensa del jugador ha sido tajante. Su abogado sostiene que no existió agresión alguna y que todo se trata de una disputa contractual mal encaminada, llevada al terreno penal de forma injustificada. Diggs, por su parte, ha negado categóricamente los hechos y asegura que buscará limpiar su nombre ante un juez.

El impacto del caso no es menor. La acusación surge a días del cierre de la temporada regular, en un momento donde cualquier distracción externa pesa doble. Por ahora, la liga observa con cautela y el proceso legal sigue su curso, mientras el nombre de Stefon Diggs aparece en los titulares por razones que nadie en New England quería leer.