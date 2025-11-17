NFL endurece reglas y frena apuestas especiales por escándalos

La NFL, preocupada por la integridad de su competencia y la creciente presión pública, anunció la eliminación inmediata de varias apuestas especiales o probets en respuesta a los recientes escándalos de manipulación registrados en la MLB y la NBA. La liga busca frenar cualquier riesgo antes de que un caso similar toque al fútbol americano, especialmente en una era donde las casas de apuestas son parte del día a día del aficionado.

Estas nuevas restricciones, que entran en vigor de manera inmediata, refuerzan el compromiso de la NFL con la transparencia, la limpieza del juego y la seguridad de los protagonistas.

¿Qué apuestas especiales prohibió la NFL y por qué?

De acuerdo con el memorándum enviado a los 32 equipos, la liga retirará por completo cuatro tipos de apuestas que se consideran de “alto riesgo”, ya que pueden ser manipuladas o dependen de acciones de un solo jugador:



Apuestas inherentemente objetables: relacionadas con lesiones de jugadores.

Apuestas de mala conducta o seguridad de aficionados: comportamiento en cancha o incidentes en gradas.

Apuestas sobre arbitraje: penalizaciones, decisiones de los réferis o asignación de árbitros.

Apuestas determinables por una sola persona: como fallar a propósito un gol de campo, lanzar un pase incompleto adrede o acciones individuales que pueden manipularse.

También se eliminarán apuestas predeterminadas, como especular sobre quién será el quarterback titular o qué tipo de jugada abrirá el partido.

La NFL se blinda tras escándalos que sacudieron al deporte

La medida llega después de que la NBA enfrentó un caso masivo que involucró a 30 personas en apuestas ilegales, incluidos juegos de póker amañados. Y esta misma semana, la MLB se vio envuelta en un nuevo escándalo con el arresto de los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz, acusados de alterar a propósito pitcheos iniciales para cumplir apuestas.

La NFL reconoce que estas probets representan “un riesgo corrosivo para la percepción del público”. En una liga donde cada jugada puede cambiar una temporada, incluso una sospecha es suficiente para dañar la confianza del aficionado.

Con esta decisión, la liga manda un mensaje contundente: no permitirá que las apuestas pongan en duda la autenticidad del juego. Y en un mercado donde la emoción crece junto con las apuestas deportivas, la NFL sabe que proteger su producto nunca había sido tan importante.