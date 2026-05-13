OFICIAL: La NFL regresa a México: Vikings y 49ers se citan en el Estadio Banorte

¡Es oficial! La NFL ha anunciado su regreso a tierras aztecas para la temporada 2026, y lo hará con un duelo que promete paralizar la capital mexicana: los Minnesota Vikings se enfrentarán a los San Francisco 49ers.

Este encuentro, correspondiente a la Semana 11 del calendario regular, se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre bajo los reflectores del Sunday Night Football. La noticia marca el retorno de la liga tras una pausa de cuatro años. El Estadio Banorte se convierte de nuevo en la casa del futbol americano profesional en México.

¿Cuántos partidos ha jugado en México San Francisco 49ers?

Para los San Francisco 49ers, jugar en México es casi como hacerlo en casa. Con esta confirmación, los "Gambusinos" sumarán su tercera aparición en partidos de temporada regular en territorio mexicano.

Su historia con la afición local comenzó en 2005, cuando protagonizaron el histórico primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos en el Estadio Azteca frente a los Arizona Cardinals. Años más tarde, en 2022, regresaron para demostrar su dominio al vencer contundentemente a los mismos Cardinals con un marcador de 38-10. Ahora, en 2026, buscarán mantener su idilio con la "Fiel" mexicana frente a unos Vikings que debutarán oficialmente en nuestro país.

No importa si eres rudo o técnico, ¡la lucha que nos espera el 22 de Noviembre en el Estadio Banorte será imperdible! 🏈🇲🇽



¿Vas Vikings o Niners?https://t.co/rYmD0IRVyx



Whether you’re a rudo or técnico, the showdown awaiting us on November 22 at Estadio Banorte will be… pic.twitter.com/MO9HPZ5IuY — NFL México (@nflmx) May 13, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuándo fue el último partido de la NFL en el Estadio Azteca?

El último partido de la NFL celebrado en el Estadio Azteca tuvo lugar el 21 de noviembre de 2022. Aquella noche, ante más de 78,000 espectadores, San Francisco selló una actuación memorable. Desde entonces, el "Coloso de Santa Úrsula" cerró sus puertas a los eventos masivos de esta índole para someterse a las remodelaciones necesarias de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

Con el kickoff programado para las 19:20 horas (tiempo del centro de México), la Semana 11 de la NFL en 2026 ya tiene su plato fuerte: una batalla estratégica entre la ofensiva púrpura y la mítica defensiva de los 49ers.