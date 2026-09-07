Los partidos que se disputarán esta semana del 7 al 13 de septiembre de la Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL
La NFL está de regreso. Seattle inicia la defensa del Super Bowl y Australia recibirá un histórico 49ers vs Rams. Consulta todos los partidos de la semana.
Terminó la espera. La temporada 2026 de la NFL comienza esta semana con una cartelera poco habitual que llevará futbol americano desde Seattle hasta Australia y tendrá 15 partidos entre el miércoles 9 y el domingo 13 de septiembre.
Te puede interesar: Ganó el Super Bowl de la NFL y generó más de 80 millones, pero lo perdió todo por pensiones alimenticias
La primera patada llegará el miércoles con un auténtico partidazo. Los Seattle Seahawks, campeones del Super Bowl LX, comenzarán la defensa del Vince Lombardi recibiendo precisamente a los New England Patriots, el equipo al que derrotaron por el campeonato apenas siete meses atrás. Será la primera vez desde 2016 que una temporada comienza con una revancha del Super Bowl anterior.
At long last... Week 1 is upon us 🙌 pic.twitter.com/QZ66mrMfWf— NFL (@NFL) September 7, 2026
La NFL jugará por primera vez en Australia
Los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams se enfrentarán el jueves 10 en el Melbourne Cricket Ground, en el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en Australia.
Después llegará un domingo cargado con 13 encuentros, incluyendo Bills-Texans, Packers-Vikings y el duelo divisional entre Cowboys y Giants en horario estelar.
Te puede interesar: Madden NFL 27 llega con el nuevo motor Persona y más control para los jugadores
Partidos de NFL del 7 al 13 de septiembre
Miércoles 9
Patriots vs Seahawks | 6:20 PM
Jueves 10
49ers vs Rams | 6:35 PM
Domingo 13 – 11:00 AM
Bears vs Panthers
Buccaneers vs Bengals
Saints vs Lions
Bills vs Texans
Ravens vs Colts
Browns vs Jaguars
Falcons vs Steelers
Jets vs Titans
Domingo 13 – 2:25 PM
Cardinals vs Chargers
Dolphins vs Raiders
Packers vs Vikings
Commanders vs Eagles
Domingo 13 – 6:20 PM
Cowboys vs Giants
Horarios del centro de México.
La Semana 1 se completará fuera del periodo señalado en el título: Denver Broncos visitará a Kansas City Chiefs el lunes 14 de septiembre en el primer Monday Night Football de la campaña.
Una temporada de 18 semanas comienza con Seattle defendiendo su corona, una revancha inmediata del Super Bowl y la llegada de la NFL a un nuevo continente.