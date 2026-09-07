Los partidos que se disputarán esta semana del 7 al 13 de septiembre de la Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL

Terminó la espera. La temporada 2026 de la NFL comienza esta semana con una cartelera poco habitual que llevará futbol americano desde Seattle hasta Australia y tendrá 15 partidos entre el miércoles 9 y el domingo 13 de septiembre.

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La primera patada llegará el miércoles con un auténtico partidazo. Los Seattle Seahawks, campeones del Super Bowl LX, comenzarán la defensa del Vince Lombardi recibiendo precisamente a los New England Patriots, el equipo al que derrotaron por el campeonato apenas siete meses atrás. Será la primera vez desde 2016 que una temporada comienza con una revancha del Super Bowl anterior.

At long last... Week 1 is upon us 🙌 pic.twitter.com/QZ66mrMfWf — NFL (@NFL) September 7, 2026

La NFL jugará por primera vez en Australia

Los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams se enfrentarán el jueves 10 en el Melbourne Cricket Ground, en el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en Australia.

Después llegará un domingo cargado con 13 encuentros, incluyendo Bills-Texans, Packers-Vikings y el duelo divisional entre Cowboys y Giants en horario estelar.

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Partidos de NFL del 7 al 13 de septiembre

Miércoles 9

Patriots vs Seahawks | 6:20 PM

Jueves 10

49ers vs Rams | 6:35 PM

Domingo 13 – 11:00 AM

Bears vs Panthers

Buccaneers vs Bengals

Saints vs Lions

Bills vs Texans

Ravens vs Colts

Browns vs Jaguars

Falcons vs Steelers

Jets vs Titans

Domingo 13 – 2:25 PM

Cardinals vs Chargers

Dolphins vs Raiders

Packers vs Vikings

Commanders vs Eagles

Domingo 13 – 6:20 PM

Cowboys vs Giants

Horarios del centro de México.

La Semana 1 se completará fuera del periodo señalado en el título: Denver Broncos visitará a Kansas City Chiefs el lunes 14 de septiembre en el primer Monday Night Football de la campaña.

Una temporada de 18 semanas comienza con Seattle defendiendo su corona, una revancha inmediata del Super Bowl y la llegada de la NFL a un nuevo continente.