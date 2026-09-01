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¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la NFL? Fecha EXACTA de cuándo empieza la Semana 1

Concluyó la pretemporada de la NFL y ahora los equipos se preparan para el arranque de la campaña regular

NFL: Cincinnati Bengals at Philadelphia Eagles
Aug 28, 2026; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Philadelphia Eagles running back Carson Steele (34) runs for a touchdown against the Cincinnati Bengals during the third quarter at Lincoln Financial Field. Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images|Bill Streicher/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Escrito por: Francisco Fernández

Todo está listo para el arranque de la Temporada 2026 de la NFL y los equipos afinan los últimos detalles para la patada inicial que comenzará el próximo miércoles 9 de septiembre cuando se enfrenten los Seattle Seahawks en contra de los New England Patriots.

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Fecha exacta del inicio de la Temporada 2026 de la NFL

El camino para el Super Bowl LXI comienza este miércoles 9 de septiembre cuando los Seattle Seahawks y New England Patriots inauguren la temporada 2027 de la NFL.

Los 32 equipos de la Liga Nacional de Football buscarán imponer condiciones a lo largo de las 18 Semanas que dura al temporada regular.

Baltimore Ravens, Los Angeles Rams, Buffalo Bills y Cincinnati Bengals fueron los mejores equipos de la Pretemporada y ahora buscarán mantener la inercia ganadora en la campaña.

México también será parte de la emoción de la NFL cuando reciba el duelo entre los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings por la Semana 11 de la temporada el domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Semana 1 de la NFL

Miércoles 9 de septiembre

  • Seattle Seahawks vs New England Patriots

Jueves 10 de septiembre

  • Los Angeles Rams vs San francisco 49ers

Domingo 13 de septiembre

  • Detroit Lions vs New Orleans Saints
  • Cincinnati Bengals vs Tampa Bay Buccaneers
  • Infianapolis Colts vs Baltimore Ravens
  • Jaguars vs Browns
  • Titans vs New York Jets
  • Houston Texans vs Buffalo Bills
  • Pittsburgh Steelers vs Atlanta Falcons
  • Carolina Panthers vs Chicago Bears
  • Minnesota Vikings vs Green Bay Packers
  • Las Vegas Raiders vs Miami Dolphins
  • Chargers vs Cardinals
  • Eagles vs Commanders
  • New York Giants vs Dallas Cowboys
  • Kansas City Chiefs vs Denver Broncos

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