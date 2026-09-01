¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la NFL? Fecha EXACTA de cuándo empieza la Semana 1

Todo está listo para el arranque de la Temporada 2026 de la NFL y los equipos afinan los últimos detalles para la patada inicial que comenzará el próximo miércoles 9 de septiembre cuando se enfrenten los Seattle Seahawks en contra de los New England Patriots.

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Fecha exacta del inicio de la Temporada 2026 de la NFL

El camino para el Super Bowl LXI comienza este miércoles 9 de septiembre cuando los Seattle Seahawks y New England Patriots inauguren la temporada 2027 de la NFL.

Los 32 equipos de la Liga Nacional de Football buscarán imponer condiciones a lo largo de las 18 Semanas que dura al temporada regular.

Baltimore Ravens, Los Angeles Rams, Buffalo Bills y Cincinnati Bengals fueron los mejores equipos de la Pretemporada y ahora buscarán mantener la inercia ganadora en la campaña.

México también será parte de la emoción de la NFL cuando reciba el duelo entre los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings por la Semana 11 de la temporada el domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Semana 1 de la NFL

Miércoles 9 de septiembre



Seattle Seahawks vs New England Patriots

Jueves 10 de septiembre



Los Angeles Rams vs San francisco 49ers

Domingo 13 de septiembre

Detroit Lions vs New Orleans Saints

Cincinnati Bengals vs Tampa Bay Buccaneers

Infianapolis Colts vs Baltimore Ravens

Jaguars vs Browns

Titans vs New York Jets

Houston Texans vs Buffalo Bills

Pittsburgh Steelers vs Atlanta Falcons

Carolina Panthers vs Chicago Bears

Minnesota Vikings vs Green Bay Packers

Las Vegas Raiders vs Miami Dolphins

Chargers vs Cardinals

Eagles vs Commanders

New York Giants vs Dallas Cowboys

Kansas City Chiefs vs Denver Broncos

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