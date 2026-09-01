¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la NFL? Fecha EXACTA de cuándo empieza la Semana 1
Concluyó la pretemporada de la NFL y ahora los equipos se preparan para el arranque de la campaña regular
Todo está listo para el arranque de la Temporada 2026 de la NFL y los equipos afinan los últimos detalles para la patada inicial que comenzará el próximo miércoles 9 de septiembre cuando se enfrenten los Seattle Seahawks en contra de los New England Patriots.
Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Mónaco vende a ESTRELLA EXTRANJERA y le abre la puerta para registrar a Erik Lira
GOLAÇO E EMOÇÃO! BAHIA X INTERNACIONAL | GOL E MELHORES MOMENTOS | BRASILEIRÃO 2026
Fecha exacta del inicio de la Temporada 2026 de la NFL
El camino para el Super Bowl LXI comienza este miércoles 9 de septiembre cuando los Seattle Seahawks y New England Patriots inauguren la temporada 2027 de la NFL.
Los 32 equipos de la Liga Nacional de Football buscarán imponer condiciones a lo largo de las 18 Semanas que dura al temporada regular.
Baltimore Ravens, Los Angeles Rams, Buffalo Bills y Cincinnati Bengals fueron los mejores equipos de la Pretemporada y ahora buscarán mantener la inercia ganadora en la campaña.
México también será parte de la emoción de la NFL cuando reciba el duelo entre los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings por la Semana 11 de la temporada el domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México.
Semana 1 de la NFL
Miércoles 9 de septiembre
- Seattle Seahawks vs New England Patriots
Jueves 10 de septiembre
- Los Angeles Rams vs San francisco 49ers
Domingo 13 de septiembre
- Detroit Lions vs New Orleans Saints
- Cincinnati Bengals vs Tampa Bay Buccaneers
- Infianapolis Colts vs Baltimore Ravens
- Jaguars vs Browns
- Titans vs New York Jets
- Houston Texans vs Buffalo Bills
- Pittsburgh Steelers vs Atlanta Falcons
- Carolina Panthers vs Chicago Bears
- Minnesota Vikings vs Green Bay Packers
- Las Vegas Raiders vs Miami Dolphins
- Chargers vs Cardinals
- Eagles vs Commanders
- New York Giants vs Dallas Cowboys
- Kansas City Chiefs vs Denver Broncos
Te puede interesar: De interpretar a Serena Williams en el cine a debutar en el US Open con 17 años