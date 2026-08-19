Madden NFL 27 llega con el nuevo motor Persona y más control para los jugadores

EA SPORTS lanzó mundialmente Madden NFL 27, una nueva entrega que busca darle a la comunidad un mayor control sobre la manera en que se desarrollan sus temporadas. El juego ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, dispositivos móviles y, por primera vez, Apple Arcade.

La principal novedad se encuentra en el modo Franquicia, que incorpora el nuevo motor Persona. Esta tecnología asigna a los jugadores diferentes características de personalidad que influyen en sus motivaciones, negociaciones, reacciones y desarrollo dentro de la liga.

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El sistema cuenta con más de 65 tipos de ADN de Persona, haciendo que los jugadores reaccionen de diferentes maneras ante las decisiones de la franquicia y que cada liga pueda desarrollar historias distintas. El objetivo es recrear la imprevisibilidad de una temporada real de la NFL, donde los traspasos, el Draft, las rivalidades y las decisiones directivas pueden cambiar el futuro de un equipo.

La jugabilidad también recibe importantes modificaciones. Los duelos entre receptores y defensas fueron rediseñados para representar mejor el contacto físico de la NFL, mientras que el sistema de recepción basado en timing otorga mayor control sobre las jugadas disputadas.

In football, one decision can change everything. It's Your League.#Madden27 is available now worldwide. pic.twitter.com/KSunCs8wYl — Madden NFL 27 (@EAMaddenNFL) August 13, 2026

Las situaciones de corta distancia también fueron renovadas con un nuevo medidor de QB Sneak, que considera el momento de ejecución, los atributos de los jugadores y la batalla en la línea de golpeo. Entre las novedades se encuentra la incorporación oficial del Tush Push.

El clima ahora también es dinámico y puede cambiar durante un mismo encuentro, afectando la estrategia, el rendimiento, la energía y la seguridad del balón.

El modo Superstar incorpora G.O.A.T. Career Journey, una experiencia que sigue la carrera del jugador desde la secundaria hasta el Salón de la Fama y que se integra con Road to Glory de College Football 27. Además, se añaden las posiciones de ala cerrada, ala defensiva y profundo.

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Por su parte, Madden Ultimate Team suma nuevas Evoluciones y el sistema Ultimate Captain, diseñado para permitir que un jugador central progrese durante toda la temporada.

Finalmente, Madden NFL 27 amplía su alcance con Arcade Edition para Apple Arcade, con Franquicia y Partida Rápida disponibles en iPhone, iPad, Mac y Apple TV, además de las versiones móviles para iOS y Android.