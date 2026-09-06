Ganó el Super Bowl de la NFL y generó más de 80 millones, pero lo perdió todo por pensiones alimenticias

La NFL se ha convertido en una de las Ligas más importantes y poderosas que existen no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, motivo por el cual son muchas y muy curiosas las historias protagonizadas por leyendas del futbol americano que, en su momento, conquistaron el Super Bowl.

nfl estadio azteca

Posiblemente, uno de los ejemplos más claro de ello es Warren Sapp, un tackle defensivo que fue considerado uno de los mejores en la historia de la NFL y que, después de haber conquistado el Super Bowl con su equipo, perdió una fortuna de más de 80 millones de dólares. Esta es su historia.

De ganar el Super Bowl de la NFL a perderlo todo por pensiones alimenticias

Sapp es un integrante del Salón de la Fama que obtuvo ganancias superiores a los 80 millones de dólares durante su etapa en la NFL, De hecho, el norteamericano fue parte de los Tampa Bay Buccaneers que conquistaron el Super Bowl XXXVII de la temporada 2002 al vencer a los Raiders por 48-21.

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NEW: Defensive Coach Warren Sapp will NOT return to CU Buffs coaching staff.



Sapp will pursue other opportunities.



Coach Prime has done an AWFUL job retaining his staff members recently 😳 pic.twitter.com/t6koGsFAKY — College Transfer Portal (@CollegeFBPortal) February 26, 2026

Su etapa en el futbol americano fue por demás espectacular; sin embargo, y como ocurre con varios atletas de talla internacional, su dinero fue decreciendo debido a una serie de decisiones fallidas, entre las que destacan malas inversiones y, curiosamente, pensiones alimenticias.

Las causas de la bancarrota de Warren Sapp, leyenda de la NFL

Sapp invirtió millones de dólares en un desarrollo inmobiliario en Florida que, a la larga, generó pérdidas importantes en sus ingresos. Además, también se destacó por ser un jugador con gastos desmedidos a través de un ostentoso estilo de vida, destacando más de 200 pares de tenis y una alfombra hecha con piel de león, según distintos reportes.

Sin embargo, posiblemente lo más extraordinario deriva del dinero que perdió a través de las pensiones alimenticias y la manutención atrasada que protagonizó, mismas que no pagó en tiempo y forma a sus ex parejas e hijos, lo cual generó su bancarrota en 2012.