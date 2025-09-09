NFL veta a aficionado tras agredir físicamente a jugadores de Baltimore

La Semana 1, correspondiente a la temporada 2025 - 2026 de la NFL, trajo consigo un sinfín de curiosidades tanto fuera como dentro del emparrillado. Una de las que generó más eco fue la agresión física que un fanático concedió a dos jugadores de los Baltimore Ravens .

Baltimore y Buffalo entregaron uno de los mejores juegos de los últimos años, en lo que significó un duelo entre dos escuadras que seguramente pelearán por el campeonato de la Conferencia Americana. No obstante, el resultado quedó manchado por lo hecho por un aficionado.

¿Qué hizo el aficionado en el juego entre Baltimore y Buffalo?

Fue durante el compromiso de este domingo que un aficionado empujó a jugadores de los Baltimore Ravens durante el partido inaugural de la temporada. Dicho suceso se llevó a cabo en el Estadio Higmark tan solo segundos después de un touchdown de los Ravens, esto en el tercer cuarto.

El fanático, de los Buffalo Bills, en primera instancia empujó el casco de DeAndre Hopkins para, posteriormente, hacer lo mismo con Lamar Jackson, mariscal de campo. Vale mencionar que Lamar respondió con un empujón a la agresión, lo cual encendió los ánimos durante unos segundos.

¿Cómo respondió la NFL a la acción de este aficionado?

Luego de lo sucedido en el campo, la NFL decidió vetar de manera indefinida a este aficionado de los Buffalo Bills. De hecho, se sabe que la sanción no solo incluye su participación en los juegos de la temporada, sino también a los eventos relacionados a la NFL tales como el scouting combine, el draft y el Super Bowl.

En adición a esto, la NFL volvió a hacer mención a su política contra conductas violentas de parte de los aficionados, por lo que puntualizó que cualquier suceso derivado de indisciplinas por parte de estos podría ser motivo de acciones legales, vetos a expulsiones.

¿Cómo quedó el juego entre Baltimore y Buffalo?

Luego de que Baltimore dominara a plenitud el segundo y tercer cuarto, Buffalo vino de atrás y, con un total de 22 puntos en la última parte, logró darle la vuelta al marcador para vencer a su rival por 41-40, en lo que fue uno de los duelos más importantes que la NFL ha tenido en los últimos años.