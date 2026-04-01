Aunque Argentina fue criticado, Lionel Messi llegó a un nuevo récord IMPOSIBLE de igualar

En las últimas horas hubo fuertes críticas desde Francia hacia Argentina por la calidad de los amistosos que elige la Asociación del Futbol Argentino (AFA), pues en esta Fecha FIFA se enfrentó a Mauritania (2-1) y Zambia (5-0). De todos modos, desoyendo a esas críticas, Lionel Messi llegó a un nuevo récord imposible de igualar, al menos en el corto plazo.

Aunque Raúl Jiménez llegó a un récord en México que se asemeja mucho a lo logrado por Leo, sigue siendo muy diferente. Pues Messi ha conseguido 21 años consecutivos marcando goles con la Selección Argentina, un logro que parece verdaderamente imposible de igualar porque se necesitaría un aporte goleador y una constancia increíbles y que no se suele ver.

De acuerdo a las estadísticas recolectadas por Data Ref, desde sus comienzos en la selección mayor (2006, con 2 goles), hasta hoy (2026, primer gol), Leo Messi jamás pasó un año sin anotar un tanto. Su año con menos dianas fue 2020 (1, por la pandemia), mientras que su año más productivo fue el 2022 (18 goles, con nivel superlativo en la Copa Mundial de la FIFA).

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Los 21 años consecutivos de Lionel Messi convirtiendo goles con Argentina

2006: 2 goles.

2007: 6 goles.

2008: 2 goles.

2009: 3 goles.

2010: 2 goles.

2011: 4 goles.

2012: 12 goles.

2013: 6 goles.

2014: 8 goles.

2015: 4 goles.

2016: 8 goles.

2017: 4 goles.

2018: 4 goles.

2019: 5 goles.

2020: 1 gol.

2021: 9 goles.

2022: 18 goles.

2023: 8 goles.

2024: 6 goles.

2025: 3 goles.

2026: 1 gol.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, todos los focos apuntan a que Leo Messi jugará la justa internacional y que será titular con el equipo comandado por Lionel Scaloni. Pues se destaca en el Inter Miami y sabe cómo aportar su experiencia para su seleccionado, que tiene el sueño de repetir el campeonato del mundo y ser bicampeones.

Al margen de las críticas por los rivales que tuvo Argentina en los últimos tiempos, Messi se los ha tomado siempre con seriedad y lleva 21 años convirtiendo goles para su país.

