Nick Kurtz y Drake Baldwin, los reyes novatos de las Grandes Ligas 2025

En una temporada donde dominar el pitcheo de Grandes Ligas fue más difícil que nunca, Nick Kurtz y Drake Baldwin rompieron todos los pronósticos y se convirtieron en las nuevas caras del futuro del beisbol.

El inicialista de los A's de Oakland fue elegido de manera unánime como Novato del Año en la Liga Americana, mientras que el receptor de los Braves de Atlanta conquistó el mismo galardón en la Liga Nacional, según reveló la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA).

Ambos peloteros extendieron la tradición de grandes novatos en sus franquicias. Con el triunfo de Baldwin, Atlanta sumó su décimo reconocimiento en la historia, igualando a los Yankees en el segundo lugar de todos los tiempos, mientras que Oakland alcanzó su noveno galardonado y se colocó en la cuarta posición histórica.

Nick Kurtz: poder histórico en su primera campaña

A sus 22 años, Nick Kurtz protagonizó una de las mejores temporadas debut que se recuerden. En 117 partidos, el primera base bateó para .290, con 36 cuadrangulares, 86 carreras impulsadas y un OPS de 1.002, encabezando prácticamente todas las estadísticas ofensivas entre los novatos de MLB.

Su campaña tuvo un capítulo legendario el 25 de julio en Houston, cuando se convirtió en el primer jugador en la historia de los A's en conectar cuatro jonrones en un mismo juego, con una actuación de 6-6 y ocho impulsadas, igualando el récord de Shawn Green (2002) de más bases alcanzadas (19) en un partido.

"Es un gran final al primer año. Usaré esto para seguir trabajando y mejorar el próximo", declaró el joven slugger tras recibir el premio.

Drake Baldwin: el receptor que conquistó Atlanta

Del otro lado, Drake Baldwin, de 24 años, pasó de ser una promesa en Triple-A a convertirse en pieza clave de los Braves ante la lesión del titular Sean Murphy. En su año de debut bateó .274, con 19 cuadrangulares y un OPS de .469, liderando a los novatos de la Liga Nacional en fWAR (3.1).

Baldwin brilló especialmente en los momentos grandes, como el 7 de agosto, cuando se fue de 5-3 con dos jonrones para liderar la remontada ante los Marlins. Su desempeño llevó al exmánager Brian Snitker a compararlo con una leyenda del club: "Está a la misma altura que Brian McCann cuando surgió".

Así, en un 2025 cargado de talento joven, Kurtz y Baldwin confirmaron que el relevo generacional en el beisbol de las Grandes Ligas está más vivo que nunca.

