Larcamón va por su gran revancha en Liguilla con Cruz Azul

La Liguilla del Apertura 2025 trae de vuelta una historia conocida, pero con un protagonista decidido a reescribirla. Nicolás Larcamón, hoy al mando de Cruz Azul, enfrenta un escenario que ha marcado su trayectoria en México: las fases finales. El técnico argentino carga años de eliminaciones ajustadas, series dramáticas y apenas una semifinal, pero también llega con una convicción nueva: esta es su oportunidad para transformar su destino.

Larcamón y su reto pendiente en Liguilla con Cruz Azul

La presión en Cruz Azul es distinta. Aquí no basta competir: se exige llegar lejos. Para Larcamón, es el momento perfecto para demostrar que su idea de juego —dinámica, intensa y emocional— puede sostenerse en partidos de máxima tensión. Tras un cierre fuerte, La Máquina entra a cuartos frente a Chivas, y el técnico sabe que este torneo puede marcar un antes y un después.

Su recorrido en México lo respalda, pero también lo persigue. Con Puebla, sorprendió desde su llegada en 2021: tercer lugar general, victoria sobre Atlas por posición en la tabla y una semifinal que aún se recuerda con cariño. Pero lo que vino después construyó la narrativa que hoy busca derrumbar: eliminaciones consecutivas desde el Play-In, derrotas ante León, caídas a manos de América, e incluso aquel doloroso 11-2 global que terminó su ciclo con la Franja.

Un técnico de grandes ideas que ha perdido por detalles

En León la historia se llenó de buenos momentos, pero no de resultados. Eliminaciones en Play-In, series cerradas contra América y partidos donde los detalles lo alejaron del paso decisivo. Con Necaxa, regresó con fuerza, metió al equipo directo a Liguilla y peleó de tú a tú con Tigres, pero otra vez quedó fuera por posición en la tabla.

Las cifras explican el sentimiento: 4 victorias, 7 empates y 9 derrotas en duelos de fase final entre Puebla, León y Necaxa.

Sin embargo, Cruz Azul ofrece lo que nunca tuvo: una plantilla más profunda, jerarquía en cada línea y un entorno que, aunque exigente, está diseñado para competir por títulos. Larcamón no llega a sobrevivir en Liguilla. Llega a cambiar una historia que ya pesa demasiado.

La pregunta es inevitable ¿Es este el torneo en el que Nicolás Larcamón romperá su mala racha de Liguillas y finalmente peleará un título grande? La respuesta empieza a escribirse esta semana.