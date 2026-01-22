Nicolás Larcamón lo dejó ir sin pena de Cruz Azul y hoy es de los más efectivos en otra liga

Cruz Azul vivió demasiados cambios tras la llegada de Nicolás Larcamón para el Apertura 2025 y uno de ellos fue la salida Ignacio Rivero a Xolos y la de Leonardo Sámano, quien se fue la Liga de Expansión MX para jugar con el Tepatitlán, donde es considerado de los más efectivos.

Sámano llegó a la Segunda División del futbol mexicano para el Apertura 2025, luego de no ser tomado en cuenta por Larcamón ni la directiva celeste, como ahora dejarán ir a un futbolista a la MLS . Con los Alteños, vivió un gran semestre al marcar 6 goles y 3 asistencias en 17 partidos disputados, según datos de la plataforma BeSoccer.

Leonardo Sámano es el jugador que dejó ir Cruz Azul y Larcamón y ahora la rompe en la Liga de Expansión MX|Liga de Expansión MX

En este inicio del Clausura 2026 no fue la excepción, pues en la jornada 2 fue nombrado el jugador del partido y considerado como parte del 11 inicial de la Liga de Expansión MX tras lo demostrado en el duelo ante el actual campeón de la división: Tampico Madero.

TE PUEDE INTERESAR:



Leonardo Sámano, quien se fue de Cruz Azul para brillar

Leonardo es un futbolista que inició su carrera en las Fuerzas Básicas de la UNAM, por las cuales pasó por las diferentes categorías hasta llegar a la Sub-23. Incluso, formó parte de la filial de Pumas Tabasco, un equipo que jugaba en la ahora conocida Liga de Expansión MX.

El jugador de 24 años llegó a Cruz Azul en julio de 2024 para integrarse con la categoría Sub-23, a fin de terminar su proceso formativo en la Noria. Con la Máquina permaneció durante un año, tiempo en el que no se le brindó la oportunidad de mostrarse en Primera División.

La llegada de Larcamón al club marcó un parteaguas e influyó en la carrera de Sámano al no contemplarlo para el primer equipo, aunado a que ya rebasaba la edad límite de la categoría, por lo que optó por seguir su carrera en Segunda División que, aunque pareciera como retroceso, le ha servido para curtirse, en espera de regresar a la Liga BBVA MX.