Nicolás Larcamón tiene una estrategia que pocos veían venir: ya sabe cómo atacará

Nicolás Larcamón no descansa y en la Fecha FIFA de septiembre ya trabaja en una estrategia que pocos veían venir, pero que era necesaria ante la baja de Ángel Sepúlveda, quien estará fuera de las canchas por una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo . Pese a ello, el entrenador ya pensó en su reemplazo y en cómo atacará.

De acuerdo con los panelistas de El Podcast de la Máquina, Gabriel Fernández será quien supla a Sepúlveda durante las 3 jornadas próximas, una estrategia que le podría resultar al técnico argentino, pues “Toro” ya ha visto minutos en este torneo y hasta marcó un gol para darle a victoria a los suyos ante Santos Laguna .

Larcamón trabajará con el uruguayo durante esta semana de descanso para ponerlo a punto y que esté de la mejor manera posible en el duelo de la jornada 8 ante Pachuca, que se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre, después del parón por la Fecha FIFA.

Fernández será el delantero titular de Cruz Azul durante los próximos 3 partidos, en los cuales deberá tener un buen nivel para complementar a su equipo y siga manteniendo el invicto ante los Tuzos, Juárez y Querétaro, los rivales que enfrentará mientras se recupera Ángel Sepúlveda.

Gabriel Fernández fue puesto en la lista de trasferibles luego de no cumplir con la expectativa de la directiva, pues no rindió como lo hizo en Pumas a causa de las lesiones, que lo mantuvieron fuera durante varios meses. Por lo anterior, fue mandado a entrenar a la Sub-21 en lo que conseguían un equipo.

La historia del “Toro” cambió radicalmente de un día para otro, pues tras la caída del fichaje de Luka Jovic y tras la salida de Giorgos Giakoumakis, la Máquina se quedó sin delanteros, por lo que tuvo que inscribir al uruguayo para el Apertura 2025 y servir de competencia a Ángel Sepúlveda.

Fernández, ahora, asumirá la responsabilidad de tomar el puesto del “Cuate” Sepúlveda, quien ha tenido un gran torneo al sumar 5 goles en 7 partidos disputados y colocarse como el segundo máximo rompe redes del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.