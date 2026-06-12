Ningún extranjero creería que estos 3 videos son reales de México en el Mundial 2026 y no IA

El arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos ha dejado con el increíble ambiente de la afición mexicana. México recibe por tercera vez una cita mundialista y los grandes momentos de su gente no han sido una excepción.

Ningún extranjero podría imaginarse los escenarios que se han desarrollado por el ingenio, carisma y talento de uno de los países anfitriones. La interacción que los mexicanos han tenido con los turistas, así como su festejo alrededor de las calles, dejaron videos que pueden hacernos creer que son generados por la inteligencia artificial.

La afición mexicana se luce en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @miseleccionmx / X

Los luchadores que maravillaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El primer video que se ha hecho viral en redes sociales luego de que en las calles de la CDMX se captaran a tres mexicanos enmascarados y luchando los unos con los otros. Con la distinguida máscara del Santo, la pelea comenzó a llamar la atención de los turistas que pasaban por la calle.

Sin embargo, nadie contaba con que uno de los aficionados se uniera a la lucha. Subiéndose de un poste de luz, el cuarto mexicano sin máscara se lanza contra los tres luchadores para dejarnos con uno de los momentos más graciosos de la cita mundialista.

Imagina ser extranjero y encontrarte con tres luchadores enmascarados peleando en plena calle. Y cuando crees que ya lo viste todo, una mujer se les lanza como si fuera Rey Mysterio.



El surrealismo mexicano nunca dejará de sorprenderme. 😭🇲🇽 pic.twitter.com/GouBV6WDVb — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 12, 2026

El baile que sacudió las calles de la CDMX

Dentro de la justa mundialista nos hemos encontrado con el espíritu bailarín de varios mexicanos. Aunque podemos decir que nadie esperaba la aparición de un catrín junto una botarga al estilo King Kong bailando intensamente al ritmo del merengue.

Con la canción del "Baile del beeper" de fondo, los dos bailarines terminaron por contagiar al resto de los transeúntes que pasaban por la calle, lo cual lejos de cohibir a los bailarines, los hizo sacar sus pasos más atrevidos para desatar la euforia ante sus espectadores.

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Periodista brasileña es sorprendida por un mariachi

La prensa internacional ha buscado retratar el gran mosaico cultural del país, por lo que una periodista brasileña no dudó en entrevistar a un ícono de México como lo es el mariachi. Dentro de su entrevista contó con un hallazgo sorprendente que pertenecía al mariachi: una pistola.

Cabe señalar que dentro de las aclaraciones se indicó que la pistola no era verdadera, ya que se explica que las armas falsas son comunes como elemento decorativo en el traje de charro. Sin embargo, nadie duda por la reacción de la periodista su grado de susto al encontrarse con semejante sorpresa.

🚨VEJA: Durante link no México, repórter da TV Globo é surpreendida por um cara com um revólver. pic.twitter.com/H6GCjMYpik — CHOQUEI (@choquei) June 9, 2026

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