“Vi el juego de México y...": El contundente comentario del DT de Corea del Sur sobre la afición mexicana

Tras firmar un debut exitoso en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al derrotar 2-1 a Chequia, el director técnico de la Selección de Corea del Sur, Myung-Bo Hong, compareció ante los medios de comunicación y mandó un contundente mensaje en el que reconoció el impacto global que ha generado la Selección Mexicana, poniendo la mirada en el panorama del torneo.

Análisis de México 2-0 Sudáfrica | Martinoli se conmueve con el Himno Nacional 🇲🇽🥹

Hong no ocultó que, antes de saltar a la cancha para su propio compromiso, estuvo muy atento al arranque de la competencia en el Estadio Ciudad de México. El timonel asiático quedó sumamente impresionado por la atmósfera que cobijó el triunfo de los dirigidos por Javier Aguirre.

¿Qué dijo el técnico de Corea del Sur sobre México?

“Antes de que empezara el juego, vi el partido entre México y Sudáfrica y vi la pasión de los hinchas de México, es algo que puede someter al equipo rival a una gran presión”, confesó Myung-Bo Hong de manera sincera.

El estratega surcoreano, quien cuenta con una amplísima experiencia en justas mundialistas, sabe perfectamente lo que significa plantarse en territorio norteamericano ante una marea verde que no deja de cantar y presionar durante los noventa minutos. “Nosotros ya hemos estado aquí, pero siempre que te enfrentas al equipo anfitrión, es una gran presión”, añadió, dejando claro que el factor localía de México será uno de los rivales más duros de vencer para cualquiera en esta Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR:



México vs Corea del Sur se enfrentar el jueves 18 de junio

Con la victoria de Corea del Sur sobre Chequia por 2-1 y el triunfo de México por 2-0 ante Sudáfrica, ambas escuadras han cumplido con la tarea inicial, lo que añade un ingrediente de alta tensión para el desarrollo de la competencia. El timonel asiático le dio el valor justo al arranque de ambos proyectos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“Ambos equipos han cosechado tres puntos, así que nosotros y ellos lo consideramos muy importante. Su actuación fue importante con el apoyo de su gente, pero nosotros también hemos conseguido una gran victoria”, concluyó Hong, estableciendo un paralelismo entre el poderío anímico del conjunto azteca y la fortaleza futbolística de sus pupilos. Las cartas están sobre la mesa: Corea del Sur ha tomado nota del peligro mexicano, y el Vasco Aguirre ya sabe que sus rivales vigilan de cerca el peso de su afición.

