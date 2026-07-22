Julián Quiñones “apuntó” contra Javier Aguirre por sacarlo en el México vs Inglaterra: “Se equivocó el viejo”

El paso de la Selección Nacional de México por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue dejando anécdotas. En las últimas horas se hizo viral un video en el que Julián Quiñones habla sobre la decisión de Javier Aguirre de sustituirlo en el partido frente a Inglaterra.

Aunque la frase llamó la atención, todo ocurrió en un ambiente de broma y refleja el buen clima que existía dentro del grupo. El delantero fue entrevistado por su barbero mientras recordaban el Mundial. En medio de la conversación surgió el cambio realizado por Javier Aguirre —que ya dejó de ser el DT de México— en los octavos de final.

Julián Quiñones marcó el 1-0 parcial contra Ecuador|Crédito: @miseleccionmx / X

Julián Quiñones habló del cambio de Javier Aguirre

La charla fue en tono de cotorreo, sin señales de conflicto entre el futbolista y quien entonces dirigía a la Selección Mexicana. Durante la conversación, el barbero le comentó a Quiñones: “El último partido, que te sacaron, ¿cómo vas a sacar a Julián?”. Entre risas, el atacante respondió: “Se mamó. Se equivocó el viejo”.

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El comentario hace referencia a la sustitución que sufrió al minuto 81 del encuentro contra Inglaterra. En ese momento, México perdía 3-2 y Aguirre decidió enviar al campo a Guillermo “Memote” Martínez para buscar el empate en los minutos finales.

Crédito: Mexsport

Lejos de interpretarse como una crítica seria, el intercambio se dio en un ambiente relajado. Durante el Mundial quedó en evidencia la buena relación entre los integrantes del plantel, que mantuvo un grupo unido a lo largo de la competencia.

El Mundial de Julián Quiñones en números y el cambio de entrenador en México

Quiñones fue uno de los futbolistas más destacados de la Selección Nacional de México durante el torneo. Disputó 5 partidos, marcó 4 goles y dio 1 asistencia, cifras que lo ubicaron entre los máximos anotadores de la competencia.

|MEXSPORT

Además, igualó el récord de Luis Hernández y Javier “Chicharito” Hernández como los mexicanos con más goles en una sola edición de la Copa del Mundo. También fue el autor del primer gol del torneo, anotado frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (ex Estadio Azteca).

Tras la eliminación ante Inglaterra, comenzó una nueva etapa en la Selección Mexicana. Javier Aguirre dejó el cargo y Rafael Márquez asumió como director técnico, con la misión de preparar al equipo para el siguiente ciclo mundialista.

