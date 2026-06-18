NO antes visto: aficionados de esta selección limpiaron el estadio después del partido en el Mundial 2026

Durante mucho tiempo se ha destacado el comportamiento de los aficionados asiáticos cuando concurren a un evento de gran magnitud, puesto que suelen limpiar todo para entregarlo tal como lo recibieron y facilitarle el trabajo al personal de limpieza. Sin embargo, en esta ocasión los héroes de las gradas fueron los fans de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Aunque Portugal empató 1-1 con RD Congo en el debut mundialista y generó memes, fuera del campo de juego se vio algo realmente muy bueno. Tras su debut en el Mundial 2026 en Houston, la afición de Portugal sorprendió a todos al quedarse en las gradas para recoger la basura. Este gesto generó muy buena repercusión en redes sociales, donde aplaudieron la iniciativa.

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Un gesto hermoso en un partido para el olvido de Portugal y Cristiano Ronaldo

Mientras que los aficionados de Portugal se portaron de la mejor manera en Houston, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo no pudo superar a la República Democrática del Congo. El goleador no estuvo preciso en las pocas situaciones que le quedaron y el encuentro acabó 1-1 sin que él pudiera marcar.

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Ahora Portugal debe superar a Uzbekistán (en los libros el más débil del grupo) y a Colombia, que viene de ganarle 3-1 a los asiáticos en el Estadio CDMX - ex Estadio Azteca.

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El calendario de la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Portugal 1-1 RD Congo – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo K

Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Portugal vs. Uzbekistán – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Miami Stadium (Miami, Estados Unidos) – 17:30 horas — Grupo K

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