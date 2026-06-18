NO antes visto: aficionados de esta selección limpiaron el estadio después del partido en el Mundial 2026
Aunque su selección no ganó en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sus aficionados mostraron un gran comportamiento
Durante mucho tiempo se ha destacado el comportamiento de los aficionados asiáticos cuando concurren a un evento de gran magnitud, puesto que suelen limpiar todo para entregarlo tal como lo recibieron y facilitarle el trabajo al personal de limpieza. Sin embargo, en esta ocasión los héroes de las gradas fueron los fans de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Aunque Portugal empató 1-1 con RD Congo en el debut mundialista y generó memes, fuera del campo de juego se vio algo realmente muy bueno. Tras su debut en el Mundial 2026 en Houston, la afición de Portugal sorprendió a todos al quedarse en las gradas para recoger la basura. Este gesto generó muy buena repercusión en redes sociales, donde aplaudieron la iniciativa.
Un gesto hermoso en un partido para el olvido de Portugal y Cristiano Ronaldo
Mientras que los aficionados de Portugal se portaron de la mejor manera en Houston, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo no pudo superar a la República Democrática del Congo. El goleador no estuvo preciso en las pocas situaciones que le quedaron y el encuentro acabó 1-1 sin que él pudiera marcar.
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Ahora Portugal debe superar a Uzbekistán (en los libros el más débil del grupo) y a Colombia, que viene de ganarle 3-1 a los asiáticos en el Estadio CDMX - ex Estadio Azteca.
El calendario de la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Portugal 1-1 RD Congo – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo K
- Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Portugal vs. Uzbekistán – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo K
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Miami Stadium (Miami, Estados Unidos) – 17:30 horas — Grupo K
TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS
En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.
Portugal fans cleaning after the match 🙌 pic.twitter.com/ScpQDtfRkd— 😈 Xavier ✞ (@RealXavier011) June 18, 2026